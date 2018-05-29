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Galaxy A9 Star показался на видео?
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Galaxy A9 Star показался на видео? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
В Сети появилось видео, на котором показан смартфон, считающийся на сегодняшний день предстоящим к выпуску Samsung Galaxy A9 Star. Для новинки будет характерна двойная камера такого дизайна, который обычно не свойственен предлагаемым компанией Samsung мобильным устройствам. В числе преимуществ еще не анонсированного Android-телефона выделяется также и значительная емкость его аккумулятора.
Модель G8850 от компании Samsung предположительно «проявилась» в Сети в коротком видеоролике. Согласно новому сообщению, новинка станет называться «Galaxy A9 Star». Другой предстоящий смартфон — Galaxy S Light Luxury — ранее в слухах рассматривался в качестве A8 Star. Более подробно особенности Galaxy A9 Star были рассмотрены Питером (Peter) на страницах ресурса gsmarena.com.
Согласно листингу TENAA, рассматриваемое мобильное устройство будет оснащено 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2220 пикселей. Его питание станет обеспечиваться достаточно емкой батареей на 3700 мАч. Своими размерами он станет несколько отличаться от Galaxy S9+. Galaxy A9 Star будет тоньше, но выше и шире флагманской модели.
Дизайн основной камеры рассматриваемого умного телефона необычен для Samsung. В ней станут сочетаться 24— и 16-мегапиксельный сенсоры. Разрешение сенсора селфи-камеры еще не представленного устройства составит 24 мегапикселя.
Galaxy A9 Star (модель G8850) будет оснащен 4 гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным встроенным накопителем. Кроме того, предусмотрен и слот для карт памяти microSD. Операционной системой, под управлением которой новый Galaxy A9 Star станет работать «из коробки» — Android 8.0.
Если говорить о Galaxy S Light Luxury, то он, по своей сути, является Galaxy S8 с менее производительным чипсетом и сниженным разрешением экрана.
Обсудить еще не представленные новинки от Samsung — Galaxy A9 Star и Galaxy S Light Luxury — читатели могут в Telegram-чате.
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