Появились фото новых корпусов для iPhone X

Появились фото новых корпусов для iPhone XРесурс TechnoCodex опубликовал две фотографии, на которых запечатлены iPhone X в новых цветах. Прототипы окрашены в сиреневый и бирюзовый цвет, и официально Apple представлены еще не были.

По традиции Apple ежегодно выпускает айфоны в новых цветовых решениях. Похоже, что очередное обновление палитры может состояться в ближайшее время.

Не исключено, что показанные на снимках iPhone компания может показать на предстоящей конференции WWDC 2018.

Фейк ли данные снимки или нет — судить вам. Учитывая желание американской компании разнообразить ассортимент своих смартфонов, пополнение линейки iPhone X вполне возможно.