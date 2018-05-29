Ещё
Появились фото новых корпусов для iPhone X
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России пообещали проблемы из-за моста в Крым
России пообещали проблемы из-за моста в Крым

Появились фото новых корпусов для iPhone X 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Появились фото новых корпусов для iPhone XРесурс TechnoCodex опубликовал две фотографии, на которых запечатлены iPhone X в новых цветах. Прототипы окрашены в сиреневый и бирюзовый цвет, и официально Apple представлены еще не были.
По традиции Apple ежегодно выпускает айфоны в новых цветовых решениях. Похоже, что очередное обновление палитры может состояться в ближайшее время.
Не исключено, что показанные на снимках iPhone компания может показать на предстоящей конференции WWDC 2018.
Фейк ли данные снимки или нет — судить вам. Учитывая желание американской компании разнообразить ассортимент своих смартфонов, пополнение линейки iPhone X вполне возможно.
iPhones.ru: последние новости
Что нужно поменять в iOS 12, которую покажут через неделю MacBook на ARM будет собирать завод Pegatron Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым70
Путина спросили про дорогой бензин434
Украина объявила России войну в Сети149
Польша вручила России ноту79
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
02:42
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу
В мире Украина
00:18
Парашютист протаранил витрину магазина
Происшествия
02:57
Лавров: дело Скрипалей рассыпается на глазах
Политика Другое
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:03
России пообещали проблемы из-за моста в Крым
В мире Украина
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
00:30
Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение