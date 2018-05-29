Samsung открыл центр искусственного интеллекта в РФ

Фото: Пресс-служба РАЭК

Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Компания Samsung Electronics открыла центр искусственного интеллекта в Москве. Россия вошла в пятерку стран, в которых компания открыла научно-исследовательскую платформу по ИИ. Церемония официального открытия Центра искусственного интеллекта Samsung AI Center-Moscow состоялась во вторник, 29 мая, в бизнес-центре «Белая Площадь». Среди основных сфер изучения в центре ИИ Samsung заявлены: анализ данных, базовые алгоритмы для платформы искусственного интеллекта, компьютерное зрение, дополненная реальность и телеприсутствие. Центр будет включать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России. На текущем этапе лаборатории ИИ созданы в МГУ, ВШЭ и ПОМИ РАН. Президент Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так отметил, что южнокорейская компания открыла центр искуственного интеллекта в Москве, потому что Россия по праву считается одним из мировых центров в области технических наук: «Компания Samsung Electronics всегда была инноватором в сфере технологий. Мы разрабатываем и предоставляем продукты и решения, которые меняют способы взаимодействия людей с окружающим миром и между собой. Россия по праву считается одним из мировых центров в области технических наук, именно поэтому мы сегодня открываем центр искусственного интеллекта в Москве. Мы считаем, что эта инициатива поможет нам вывести ИИ на новый уровень». Ранее в Samsung заявили об открытии новых центров искусственного интеллекта в Кембридже (22 мая) и в Торонто (24 мая). На текущий момент Samsung открыла 5 центров ИИ: в Южной Корее, США, Великобритании, Канаде и России.Руководителем лаборатории машинного обучения (Machine Learning Lab) Центра искусственного интеллекта Samsung Electronics в России станет профессор Дмитрий Ветров (ВШЭ). Он будет координировать работу центра в сфере анализа, поиска и разработки решений на основе глубинного обучения (совокупность методов машинного обучения) и масштабируемого байесовского подхода. Руководителем направления компьютерного зрения и телеприсутствия (Vision, Learning, Telepresence Lab) станет профессор Виктор Лемпицкий (Сколковский институт науки и технологий. В рамках церемонии открытия центра ИИ Дмитрий Ветров отметил, что создание данной платформы позволит России внести вклад в развитие данной отрасли. «В настоящее время искусственный интеллект является одной из самых перспективных технологий. Открытие центра ИИ Samsung Electronics в России позволит нам внести вклад в развитие отрасли и применить наработки российской математической школы, отличающейся высоким уровнем практической подготовки специалистов для научно-исследовательской работы». Руководитель исследовательского центра Samsung Research Russia Джин Ук Ли отметил, что в планы компании входит внедрение технологий искусственного интеллекта во все выпускаемые компанией продукты и сервисы Samsung Electronics к 2020 г.