Samsung может привлечь российские стартапы к работе в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА , 29 мая. / ТАСС /. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics открыла первый в России центр искусственного интеллекта, который планирует создавать совместные лаборатории с ведущими российскими университетами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Samsung, в будущем компания также рассматривает сотрудничество с российскими стартапами для решения прикладных задач. «В перспективе это могут быть как полноценные сервисы, связанные с искусственным интеллектом [ИИ] и машинным обучением, так и перспективные разработки в сфере приложений и компоненты для продуктов компании», — отметили в компании. Сейчас центр сфокусирован на базовых исследованиях в области ИИ, таких как платформа для машинного обучения и базовые алгоритмы ИИ.

Samsung планирует внедрить технологии ИИ во все выпускаемые компанией продукты и сервисы к 2020 году. Компания инвестирует в научно-исследовательскую работу 7,7% от годовой прибыли, значительная часть этой суммы идет на развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект. Samsung планирует наращивать объем инвестиций в эту область.

Центр искусственного интеллекта Samsung

Открытый во вторник центр искусственного интеллекта Samsung в России будет заниматься такими направлениями, как компьютерное зрение, а также базовые алгоритмы для платформы ИИ. По словам представителя компании, российский рынок является одним из приоритетных для Samsung. «Одной из задач работы центра искусственного интеллекта Samsung Electronics в России является понимание потребностей пользователей российского рынка. Новые решения будут разрабатываться с учетом этих потребностей», — отметили в Samsung. Разработанные российским центром ИИ перспективные решения также могут быть внедрены в продукты и сервисы компании во всем мире.

В компании уверены, что открытие центра в России поможет Samsung стать крупнейшим поставщиком подобных решений в мире. «Россия отличается сильной математической школой и высоким уровнем практической подготовки специалистов для научно-исследовательской работы, благодаря чему великолепно подходит для исследований в области искусственного интеллекта. Кроме того, в стране уже есть развитая AI-инфраструктура — разработками в области искусственного интеллекта занимаются разные крупные компании», — пояснили в компании решение открыть центр именно в России.

Научная работа в России

Инвестиции в открытие центра искусственного интеллекта в Москве компания не раскрывает. «Центры искусственного интеллекта имеют большое значение для компании, поэтому Samsung обеспечивает каждый центр оборудованием высочайшего уровня, мощными графическими процессорами, а также сотрудничает с лучшими российскими университетами», — поясняют при этом в компании.

Центр искусственного интеллекта Samsung будет работать независимо от университетов, исследовательских институтов и научных кластеров, но собирается открывать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России (сейчас такие лаборатории есть в МГУ ВШЭ и ПОМИ РАН). Кроме то, у Samsung есть проекты с ведущими университетами во многих городах России (в том числе в Казани Самаре , Ростове-на-Дону, Томске Новосибирске ).

Также Samsung активно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны по другим проектам. Один из таких проектов — «IoT Академия Samsung»: пилотные лаборатории «интернета вещей» открыты в Московском физико-техническом институте и Московском технологическом университете с осени 2017 года, также проходят занятия по специальной программе. «С сентября 2018 года подготовка специалистов в сфере промышленного „интернета вещей“ при поддержке Samsung будет проводиться в 10 высших учебных заведениях России, включая вузы Санкт-Петербурга , Сибири, Татарстана , Урала и Якутии », — отметили в компании.