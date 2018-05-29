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HP выпустила планшет Chromebook x2 с подключаемой клавиатурой
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HP выпустила планшет Chromebook x2 с подключаемой клавиатурой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Гибридный дизайн ноутбуков и планшетов до сих пор находит свою популярность. Компания HP выпустила трансформер на базе Chrome OS под названием HP Chromebook x2. Девайс поставляется с полноценной клавиатурой, а также стилусом, что делает устройство вполне удобным для работы в дороге.
Chromebook x2 работает на базе процессора Intel Core m3 и системы Chrome OS. Диагональ экрана — 12,3 дюйма. Объем оперативной памяти может быть 4 или 8 гигабайт. Накопитель — на 32 гигабайта, но можно поставить карточку памяти microSD. Спереди стоит 5-мегапиксельная камера, сзади — 13-мегапиксельная.
Есть пара портов USB Type-C, разъем для подключения аудио и аккумулятор, заряда которого хватит на 10,5 часов работы. Стоит отметить, что эта модель не самая дешевая. При базовой, не самой мощной конфигурации и Chrome OS просят $599. В продаже планшет-лэптоп появится в июне.
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