Ещё
Смартфонный стартап «отца Android» может быть продан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфонный стартап «отца Android» может быть продан 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Стартап Essential Products, основанный создателем Android, может быть продан. Энди Рубин, один из прародителей операционной системы Android, ведет поиски покупателя своих активов, компании по производству смартфонов Essential. Стартап также свернул разработки новой модели смартфона Essential PH2, выход которой ожидался в текущем году.
Компания Essential была основана в 2015-м году и смогла привлечь более 300 млн долларов инвестиций, в том числе от Amazon, Tencent, Red Point Ventures и Foxconn. Анонс в 2017-м первого смартфона, Essential Phone PH1, вызвал ажиотаж.
Вести.Ru: последние новости
"Ростех" представил телефон с криптозащитой Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 5: отличный, от других Qualcomm Snapdragon 710: 10-нанометровый чип для "почти флагманов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились скупать дорожающие товары156
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья33
Кошмар Израиля: «Хезболла» готовится к войне95
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»64
Чудо-женщина отказалась от Евровидения12
Видео
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
00:44
Российский Калининград — худший кошмар НАТО
Армия Войска
00:49
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»
Армия
03:44
Будущих моделей агентство связывало кредитами
Общество
08:38
Жертва ради «Русала»: «У нас к чему только ни привыкли»
Компании
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение