Смартфонный стартап «отца Android» может быть продан 

Стартап Essential Products, основанный создателем Android, может быть продан. Энди Рубин, один из прародителей операционной системы Android, ведет поиски покупателя своих активов, компании по производству смартфонов Essential. Стартап также свернул разработки новой модели смартфона Essential PH2, выход которой ожидался в текущем году.
Компания Essential была основана в 2015-м году и смогла привлечь более 300 млн долларов инвестиций, в том числе от Amazon, Tencent, Red Point Ventures и Foxconn. Анонс в 2017-м первого смартфона, Essential Phone PH1, вызвал ажиотаж.