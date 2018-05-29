Ещё
Видео и фото «показали» отличия передней панели Galaxy Note 9?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео и фото «показали» отличия передней панели Galaxy Note 9? 

Android Insider 52 минуты назад
Фото: Android Insider
Ожидаемый многими пользователями Samsung Galaxy Note 9, как ожидается, дебютирует в этом году раньше предшествующих версий флагманских телефонов с гигантскими экранами от лидера рынка смартфонов. В качестве причины называется подготовка к выпуску в следующем году сгибаемого мобильного устройства Galaxy X. Предполагаемые фотография и видео двух вариантов защитного слоя для экрана новинки показывают, как изменится в ней, в сравнении с прошлогодней моделью, расположение сенсоров.
Между некоторыми вырезами расстояние стало немного больше. Ряд сенсоров будут крупнее, чем в прошлогодней модели, а рамки (в особенности верхняя и нижняя) станут тоньше. Более подробно новые изображения рассматривались Аланом Фридмэном (Alan Friedman) на страницах ресурса phonearena.com.
Сенсоры станут не просто больше. Предполагается, что в Galaxy Note 9 найдут себе применение и полностью новые сенсоры. Возможно, Samsung анонсирует новую версию TrueDepth Camera и «Face ID», подобный тому, который нашел себе применение в прошлогоднем Apple iPhone X. Впрочем, следует помнить, что уверенности в том, что рассматриваемые изображения дают представление о реальном смартфоне, нет.
На сегодняшний день считается, что Samsung Galaxy Note 9 может быть показан широкой публике 29 июля 2018 года. В одном из вариантов смартфона ожидают увидеть 8 гигабайт оперативной памяти и 512-гигабайтный встроенный накопитель. Емкость аккумулятора, обеспечивающего питание очередного флагманского смартфона линейки Galaxy Note от Samsung, может составить 4000 мАч.
Обсудить еще не представленный компанией Samsung Android-телефон Galaxy Note 9 читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Первый смартфон без рамок и выемки «показался» в Сети? Особенности Huawei P20 Pro, о которых не расскажут в обзорах В Сети появился первый обзор HTC U12+
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились скупать дорожающие товары150
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья32
Кошмар Израиля: «Хезболла» готовится к войне93
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»63
Чудо-женщина отказалась от Евровидения12
Видео
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
00:44
Российский Калининград — худший кошмар НАТО
Армия Войска
00:49
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»
Армия
03:44
Будущих моделей агентство связывало кредитами
Общество
08:38
Жертва ради «Русала»: «У нас к чему только ни привыкли»
Компании
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение