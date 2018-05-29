Видео и фото «показали» отличия передней панели Galaxy Note 9?

Ожидаемый многими пользователями Samsung Galaxy Note 9, как ожидается, дебютирует в этом году раньше предшествующих версий флагманских телефонов с гигантскими экранами от лидера рынка смартфонов. В качестве причины называется подготовка к выпуску в следующем году сгибаемого мобильного устройства Galaxy X. Предполагаемые фотография и видео двух вариантов защитного слоя для экрана новинки показывают, как изменится в ней, в сравнении с прошлогодней моделью, расположение сенсоров.

Между некоторыми вырезами расстояние стало немного больше. Ряд сенсоров будут крупнее, чем в прошлогодней модели, а рамки (в особенности верхняя и нижняя) станут тоньше. Более подробно новые изображения рассматривались Аланом Фридмэном (Alan Friedman) на страницах ресурса phonearena.com.

Сенсоры станут не просто больше. Предполагается, что в Galaxy Note 9 найдут себе применение и полностью новые сенсоры. Возможно, Samsung анонсирует новую версию TrueDepth Camera и «Face ID», подобный тому, который нашел себе применение в прошлогоднем Apple iPhone X. Впрочем, следует помнить, что уверенности в том, что рассматриваемые изображения дают представление о реальном смартфоне, нет.

На сегодняшний день считается, что Samsung Galaxy Note 9 может быть показан широкой публике 29 июля 2018 года. В одном из вариантов смартфона ожидают увидеть 8 гигабайт оперативной памяти и 512-гигабайтный встроенный накопитель. Емкость аккумулятора, обеспечивающего питание очередного флагманского смартфона линейки Galaxy Note от Samsung, может составить 4000 мАч.

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