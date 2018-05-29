Все три новых iPhone получат OLED-дисплеи

В начале мая News.ru писала, что линейка iPhone-2018 получит более дешёвые ЖК-дисплеи с технологией MLCD+ от LG. Однако южнокорейское издание Electronics Times со ссылкой на источники сообщило совершенно другую информацию. По их информации, все три новых смартфона оснастят OLED-дисплеями.

Стоит отметить, что OLED-технология использует органические светодиоды. По сравнению с ЖК-дисплеями они делают изображения более яркими и резкими. Как отметили Electronics Times, осенью нам могут показать и четвёртый смартфон, у которого останется ЖК-экран.