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Все три новых iPhone получат OLED-дисплеи
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Все три новых iPhone получат OLED-дисплеи 

News.ru 1 час назад
В начале мая News.ru писала, что линейка iPhone-2018 получит более дешёвые ЖК-дисплеи с технологией MLCD+ от LG. Однако южнокорейское издание Electronics Times со ссылкой на источники сообщило совершенно другую информацию. По их информации, все три новых смартфона оснастят OLED-дисплеями.
Стоит отметить, что OLED-технология использует органические светодиоды. По сравнению с ЖК-дисплеями они делают изображения более яркими и резкими. Как отметили Electronics Times, осенью нам могут показать и четвёртый смартфон, у которого останется ЖК-экран.
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