Криптовалютные войны. Эпизод 1: раскол сообщества

Война меча и щита набирает обороты между разработчиками криптовалют и создателями устройств для майнинга. Последние зарабатывают миллиарды на производстве специализированных процессоров (ASIC), но это почему-то не радует криптосообщество. В чем конфликт и есть ли выход?

Сложный случай

Для проведения транзакций и закрытия блоков в популярных криптовалютных сетях нужно провести вычислительные операции. Награда пользователя пропорциональна вычислительным мощностям его устройства. Мощность считается как количество взятий операция хэша в секунду.

У основных криптовалют постоянно растет вычислительная сложность сети, то есть количество операций, которые надо сделать, чтобы заработать одну единицу цифровых денег. Но иногда рост вычислительных мощностей превосходит любые ожидания.

С конца 2017 года вычислительная сложность криптовалютной сети Monero росла экспоненциально, увеличившись на 400% с ноября 2017 года по февраль 2018 года, достигнув 1 гигахэш/секунду. Многие предполагали, что это произошло из-за бот-сетей, созданных утилитой Coinhive: устройства пользователей заражались программой, которая заставляла их майнить криптовалюту.

При этом большинство членов сообщества Monero не считали возможным использование ASIC для майнинга этой криптовалюты. Считалось, что специализированный чип не сможет майнить Monero лучше, чем графические или центральные процессоры. Но 15 марта 2018 года крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain анонсировал X3 Antminer для расчета алгоритма CryptoNight с хэш-скоростью, превосходящей в 10 раз самый мощным графический процессор для добычи Monero.

Есть подозрение, что компания Bitmain использовала X3 для добычи Monero и в результате вызвала вышеупомянутый экспоненциальный рост вычислительной мощности сети в конце 2017 года.

Выход устройства для майнинга на специализированном чипе значительно снижает доходы «рядовых» участников сообщества. Так как криптовалюта децентрализована и ее судьбой управляет все сообщество, а ASIC может оказаться в руках лишь небольшой его части, то уже 6 апреля создатели Monero объявили о своем решении изменить алгоритм работы сети (или иными словами провести хардфорк), что сделает Bitmain X3 бесполезным для майнинга Monero.

Получается, что когда первые X3 Antminers будут получены покупателями, они будут актуальны только на небольших, гораздо менее прибыльных валютах, которые также используют алгоритм CryptoNight, таких как Electroneum. Потребители, которые приобрели данное оборудование, вероятно, уже не вернут свои инвестиции. Эти специализированные процессоры ASIC появились в продаже всего за несколько недель до того, как они стали бесполезными.

ASIC раздора

Заметный раскол в криптосообществе связан с механизмом эмиссии самих валют, основным из которых выступает майнинг посредством принципа Proof-of-Work. Данный принцип требует для получения криптовалюты хорошо потрудиться. Необходимость проведения затратных вычислений привела сначала к использованию процессоров (CPU), затем видеоплат (GPU), и, наконец, к высшей в эволюционной цепочке — ASIC-чипам. Именно они и стали яблоком раздора, нарушившем тонкий баланс сил криптосообщества.

В микросхемах ASIC отсутствует «лишняя функциональность», это делает их непригодными для какого-либо другого применения кроме конкретной задачи, а с другой стороны, они имеют оптимальную стоимость и энергозатраты для майнинга выбранной криптовалюты, требующего колоссального объема вычислений. Специализированные процессоры ASIC вытеснили видеоплаты и центральные процессоры при добыче ряда валют, сделав их применение нецелесообразным и не прибыльным. Майнинг стал производится в огромных центрах обработки данных, расположенные в районах с дешевым электричеством. Оборотной стороной подобной глобализации стал взрывной рост потребления энергии сетью Bitcoin, которая к концу 2018 года будет составлять 0,5% от мирового потребления электроэнергии. Часто хардфорки, решающие текущие проблемы криптовалюты, такие как долгие и дорогостоящие транзакции, за счет изменения структуры блоков и прочих усложнений алгоритма, не столь перспективны по сравнению с решениями, не затрагивающими базовые правила майнинга, например, использование протокола Lighting Network.

Добыча Bitcoin уже не является чисто децентрализованной и доступной для каждого участника сообщества: ASIC может не окупиться из-за скорого выхода новой модели, для получения более-менее надежного дохода требуется вкладывать миллионы долларов, что доступно немногим участникам сообщества.

Классовое разделение

Гораздо более высокий барьер для входа в создание и использование ASIC по сравнению с графическими процессорами или процессорами CPU, которые можно приобрести в любом компьютерном магазине и с которыми легко работать в домашних условиях, делает королями рынка только крупные майнинговые компании. Такие вертикально-интегрированные компании как Bitmain имеют ресурсы для создания ASIC-схем, контролируют поставку этого оборудования потребителям, а теперь стали и крупнейшими операторами оборудования для майнинга. Используя свои возможности по созданию специализированных процессоров, они, помимо прочего, планируют превратить Китай в ведущего игрока на рынке искусственного интеллекта, что позволит им еще быстрее концентрировать в своих руках огромные вычислительные мощности, создавая препятствие для выполнения принципа децентрализации вычислений.

Концентрация ASIC в руках крупных игроков привела к тому, что появились крупные пулы, контролирующие вместе более 51% всей добычи. Если они договорятся, то согласно технической документации Сатоши Накамото, контроль большинства майнящих мощностей представляет возможность злоупотреблять им, подделывая блоки и не признавая блоки других, а также осуществляя всякого рода атаки на сеть.

Полагаю, на децентрализацию майнинга повлияло регулирование крупных производителей графических чипов Nvidia и AMD: они ограничивали продажи видеоускорителей «в одни руки», чтобы сохранить рынок первоначального назначения данных устройств, несмотря на явную выгоду. AMD и Nvidia заработали на спросе со стороны майнеров криптовалют почти миллиард долларов, сообщило Bloomberg со ссылкой на RBC Capital Markets. Такая сумма сопоставима с выручкой AMD за 2016 год и половине квартальной выручки Nvidia. На рынке ASIC таких принципов явно пока никто не придерживается. Продавцы ASIC заботятся в первую очередь о своих прибылях, ведь если они не удовлетворят спрос, это сделают их конкуренты.

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