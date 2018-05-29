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В Россию приехала новая версия легендарной мыши от Microsoft
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В Россию приехала новая версия легендарной мыши от Microsoft 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Microsoft запустила российские продажи мыши Classic IntelliMouse, которая является новой версией легендарного манипулятора IntelliMouse Explorer 3.0, представленного в 1996 году. Он стал первой мышью в истории, оснащенной колёсиком прокрутки, оптическим сенсором и настраиваемыми кнопками. Новую Microsoft Classic IntelliMouse можно купить за 3990 руб.
От оригинальной версии модель унаследовала эргономичный дизайн в минималистских чёрно-серых тонах. Зато теперь появилась белая подсветка. Сенсор мыши регулируется в диапазоне от 400 до 3200 точек на дюйм. Есть поддержка технологии BlueTrack, обеспечивающей точное позиционирование практически на любой поверхности, в том числе на стеклянной и даже зеркальной. Предусмотрены три дополнительные программируемые кнопки. Габариты модели составляют 132х69х43 мм, вес — около 100 г.
Источник: Microsoft
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