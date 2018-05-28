Galaxy Note 9 на Exynos окажется быстрее версии на Snapdragon

Galaxy Note 9 станет одной из главных новинок второго полугодия. От смартфона по традиции ждём увеличенного дисплея, наличия стилуса и связанных с последним дополнительных функций. Создание фаблета идёт вовсю. Догадки подтверждают бенчмарки с разными версиями процессоров.

Note 9 вновь выпустят в двух версиях — с чипами Exynos и Snapdragon. Об этом свидетельствуют результаты бенчмарк-тестов, сообщает Phone Arena.

Накануне в рейтинге Geekbench появилась модель SM-N960N, которую называют фаблетом на Exynos. У устройства 6 ГБ оперативной памяти и предустановленная Android Oreo 8.1. Чип восьмиядерный, базовая частота ядер — 1,79 ГГц.

Результат Note 9 на чипе Samsung составил 2737 баллов в одноядерном режиме тестирования и 9064 — в многоядерном. Это больше цифр будущего флагмана на Snapdragon. Он набрал 2190 и 8806 баллов соответственно.

Таким образом Exynos-версия будет чуть быстрее. С учётом аналогичной ситуации с Galaxy S9 журналисты не удивляются такому варианту.

Обсудить Galaxy Note 9 и слухи о модели можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.