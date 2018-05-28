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Galaxy Note 9 на Exynos окажется быстрее версии на Snapdragon
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Galaxy Note 9 на Exynos окажется быстрее версии на Snapdragon 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Galaxy Note 9 станет одной из главных новинок второго полугодия. От смартфона по традиции ждём увеличенного дисплея, наличия стилуса и связанных с последним дополнительных функций. Создание фаблета идёт вовсю. Догадки подтверждают бенчмарки с разными версиями процессоров.
Note 9 вновь выпустят в двух версиях — с чипами Exynos и Snapdragon. Об этом свидетельствуют результаты бенчмарк-тестов, сообщает Phone Arena.
Накануне в рейтинге Geekbench появилась модель SM-N960N, которую называют фаблетом на Exynos. У устройства 6 ГБ оперативной памяти и предустановленная Android Oreo 8.1. Чип восьмиядерный, базовая частота ядер — 1,79 ГГц.
Результат Note 9 на чипе Samsung составил 2737 баллов в одноядерном режиме тестирования и 9064 — в многоядерном. Это больше цифр будущего флагмана на Snapdragon. Он набрал 2190 и 8806 баллов соответственно.
Таким образом Exynos-версия будет чуть быстрее. С учётом аналогичной ситуации с Galaxy S9 журналисты не удивляются такому варианту.
Обсудить Galaxy Note 9 и слухи о модели можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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