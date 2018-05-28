Меньше килограмма, 15,6 дюймов: новый ноутбук от Acer

На ежегодной пресс-конференции в Нью-Йорке компания Acer представила свое актуальное портфолио — с ним тайваньский производитель собирается, вопреки всем рыночным невзгодам, и дальше получать существенную прибыль. «Инновации — у нас в генах» — заявил глава Acer Джейсон Чен (Jason Chen) и показал 15,6-дюймовый ноутбук, который весит менее 1 килограмм — Swift 5. Отметим: таких показателей не достигают и большинство 13-дюймовых ультрабуков. При этом Acer уже имеет опыт работы с подобными устройствами — Swift 5, ультрабук в 14-дюймовом формате, со своими 930 граммами входит в Топ-10 нашего рейтинга ноутбуков.

В качестве материалов корпуса Acer использует слав магния и лития, а в области клавиатуры используется сплав магния и алюминия. Дисплей при 15,6-дюймовой диагонали имеет разрешение 1920х1080 пикселей и, как и в маленьком варианте, может управляться через мультитач-ввод прямо с экрана. Хороший звук во время вечернего просмотра фильма вам обеспечит технология Dolby Audio от Acer.

Легкий и высокопроизводительный?

Ядром Swift 5 являются актуальные процессоры Intel восьмого поколения. Несмотря на вес, не превышающий одного килограмма, аккумулятор должен выдерживать до восьми часов автономной работы. Материнская плата поддерживает установку до 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, а ваши данные найдут свой дом на SSD-накопителе размером до 1 Тбайта.

Беспроводная передача данных у Swift 5 осуществляется через WLAN-ac— и Bluetooth-модули. Дополняют выбор интерфейсов 1 x USB-Typ-C, 2 x USB 3.1 Typ-A, 1 x HDMI и SD-кардридер.

Когда Acer Swift 5 станет доступен и по какой цене, мы, к сожалению, пока сказать не можем.

Acer Swift 3: пополнение зарекомендовавшего себя среднего класса По-новому укомплектованные ноутбуки серии Acer Swift 3 могут быть 14— или 15,6-дюймовой величины. В 15,6-дюймовом варианте на выбор предлагается даже UHD-панель дисплея. Новые лэптопы Swift 3 имеют алюминиевый корпус — при этом компания Acer предоставляет возможность индивидуализации различными цветами. Так, помимо «Sparkly Silver» 15,6-дюймовая версия бывает в цвете «Luxury Gold», а 14-дюймовый вариант дополнительно доступен в «Stellar Blue», «Sakura Pink» или «Lava Red».

Актуальные процессоры Intel Core восьмого поколения вместе с оперативной памятью стандарта DDR4 размером до 32 Гбайт должны обеспечивать современный уровень производительности, а в зависимости от модели они могут поддерживаться еще и графическим чипом начального уровня в форме Nvidia GeForce MX150. Хранить данные можно будет на SSD-накопителе емкостью до 512 Гбайт или на классическом жестком диске, вмещающем до 2 Тбайт информации.

Как и у линейки Swift 5, модели Swift 3 оснащены сканером отпечатка пальца и фоновой подсветкой клавиатуры. По данным Acer, продолжительность времени автономной работы составляет до 12 часов у 14-дюймового варианта и до 10 часов у 15,6-дюймовой версии. С внешними устройствами ноутбуки могут соединяться с помощью таких интерфейсов, как порты USB 3.1 Type-C и два USB 3.0 (один с функцией зарядки Power Off), а также через HDMI-выход.

14-дюймовые ноутбуки серии Acer Swift 3 уже доступны в свободной продаже по рекомендованной производителем цене от 45 тыс. рублей. 15,6-дюймовый вариант также уже появился в продаже по цене около 55 тысяч.

Читайте также: Продажи смартфонов и ПК снизились, а ультрабуков, наоборот, подскочили

Тест ноутбука Acer Extensa 2519-P034: хорошая эргономика, доступная цена, и на этом всё Фото: Acer, CHIP