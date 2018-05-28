Лэптоп Acer Predator Helios 500 оснащен процессором AMD Ryzen 7 2700

Компания Acer подготовила новый игровой ноутбук Predator Helios 500 с передовой начинкой и процессором Intel Core i9 поколения Kaby Lake Refresh, который будет работать в паре с дискретной графикой GeForce GTX 1070.

Если по тем или иным соображениям продукция Интел и NVIDIA вам не подходит, не беда: Acer выпустит этот ноутбук с начинкой от AMD. Лэптоп Acer Predator Helios 500 может быть сконфигурирован на базе процессора AMD Ryzen 7 2700, который дополнен видеокартой AMD Radeon RX Vega 57 с поддержкой FreeSync для динамичных игрушек, например, шутеров от первого лица. Выбор именно этой комплектации позволит получить мобильный ПК с существенно более высокой производительностью в играх, чем в случае с 1070, но и цена, по всей видимости, окажется более высокой.

За прирост скорости также придется расплатиться более серьезными температурами CPU и видеокарты — продукция AMD в данном случае греется сильнее, нежели упомянутая связка Intel и NVIDIA. Станет ли Эйсер модифицировать для нее систему охлаждения, пока неизвестно. Стоимость обновленной версии Acer Predator Helios 500 будет сообщена немного позже, а сам ноутбук выйдет в большинстве стран мира.