Какие ноутбуки-новинки апреля достойны покупки

Acer Predator Helios 500 Acer Predator Helios 500 В мае Acer провела в США ежегодную презентацию новых моделей, множество из которых — ноутбуки всех мастей. Самым крутым из свежих ноутов стал Acer Predator Helios 500 — игровая машина с 17,3-дюймовым дисплеем. Он получил самый быстрый ноутбучный процессор Intel Core i9, который появился на свет в апреле этого года.

Дополняет процессор «всего лишь» GTX 1070 — вторая после самой крутой мобильная видеокарта NVIDIA. А специально для фанатов AMD есть и модификация с Radeon Vega 56. И это уже само по себе большое событие, так как с момента анонса новой мобильной графики Vega прошло уже много месяцев, а количество ноутбуков с ней на борту так и не перешагнуло нулевую отметку. И вот наконец это произошло! Правда о ней пока всё равно толком мало что известно. Но в конфигурации вместе с ней идёт уже не 6-ядерный Intel Core восьмого поколения, а менее мощный 4-ядерный процессор AMD Ryzen 7 2700U.

Также на выбор есть варианты со сверхчётким 4К-дисплеем, но с привычной частотой обновления в 60 Гц. Либо же привычное разрешение 1920х1080 точек, но с очень плавной сменой кадров благодаря дисплею с частотой обновления аж 144 Гц и технологии NVIDIA G-SYNC (либо FreeSync для ноутбука на базе чипов AMD).

Среди портов много всего полезного и интересного. Например, Acer Predator Helios 500 получил полноразмерный DisplayPort, а также HDMI версии 2.0 и даже два порта Thunderbolt 3. Модель, конечно, совсем не для того, чтобы читать новости в кафе по дороге куда-либо: новый Helios весит около 4 кг. Цена на него также немаленькая — от $1999.

Acer Predator Helios 300 Special Edition

Acer Predator Helios 300 Special Edition

Мы давно привыкли, что игровой ноутбук — это чёрный ноутбук. Иногда с разноцветной подсветкой клавиатуры и другими подсвечивающимися элементами, но всё-таки почти в 100% случаях — чёрный. Acer решила немного разнообразить чёрную полосу геймеров и представила отдельное издание своего геймерского мобильного компьютера в совершенно иной палитре. Predator Helios 300 Special Edition появится на полках магазинов в белом корпусе с золотистыми вставками. Кто-то скажет, что это выглядит немного по-цыгански, но после набивших оскомину чёрно-красных ноутбуков, по-моему, это самый тот самый глоток свежего воздуха.

Helios 300 заметно компактнее, чем 500-ка и поэтому придётся по вкусу тем, у кого игробук не валяется дома неделями. Он весит 2,7 кг, что всё еще далеко от понятия «лёгкий», зато внутри у него и новые мощные процессоры Intel (6-ядерный Intel Core i7-8750H или 4-ядерный i5-8300H), а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 c 6 ГБ видеопамяти. Это отличный тандем для игр на высоких настройках в Full HD в самые требовательные игры.

Для хранения игр и не только у пользователя в распоряжении будет твердотельный накопитель ёмкостью вплоть до половины терабайта, причём может быть как с поддержкой PCIe 3.0 и NVMe, так и обычные SATA. В дополнение к нему также будет жёсткий диск вплоть до 2 ТБ. Оперативной памяти по умолчанию 16 ГБ, а максимум, который поддерживается лаптопом — 32 ГБ.

С портами уже не так роскошно, как у старшей модели. У Predator Helios 300 (зачем-то) есть два древних USB 2.0, всего один USB 3.0, один USB Type-C, HDMI и RJ-45 гигабитной сетевой карты.

300-ая модель идёт уже с 15,6-дюймовым дисплеем, но всё равно поддерживает частоту обновления 144 ГЦ для плавной смены кадров в любой динамичной сцене. Цена за рубежом стартует от 1600 евро, у нас же дата старта продаж модели пока не объявлена.

Acer Swift 5 Acer Swift 5 Тонких ноутбуков с 13,3-дюймовым экраном пруд пруди: они существуют в любых формах, любой мощности и за любые деньги. А вот куда податься человеку, который хочет лёгкий ноут, но с большим 15,6-дюймовым дисплеем? Предложения крайне ограничены парой моделей Dell и HP (и LG, которая не продаёт свои ноутбуки в России ). Но теперь и Acer продемонстрировала свою «пятнашку», главным достоинством которой является её вес, а точнее практически полное его отсутствие. Этот полноценный современный ноутбук весит чуть меньше 1 кг, что делает его идеальным походным вариантом.

Acer Swift 5 также получил тонкие рамки вокруг дисплея — всё как мы любим. Цветовая палитра модели, правда, больно напоминает типичные модели ASUS, но, если абстрагироваться от этого, выглядит новинка очень притягательно.

Однако с порога настораживает, что не анонсировано, какие именно процессоры Intel будут стоять внутри. Хорошо, если 15-ваттные модели U-серии, иначе это будет просто печатная машинка. Правда, печатная машинка с 16 ГБ памяти и SSD-накопителем максимум на 1 терабайт. Видеокарты, по понятным причинам, внутри нет.

Несмотря на скромные размеры и вес, Acer Swift 5 имеет кучу портов: два USB 3.0 Type-A, два USB Type-C, HDMI и даже кард-ридер для SD-карт. А вот цены и срок старта продаж пока не объявили.

ASUS ZenBook 15 ASUS ZenBook 15 Не только Acer в этом году осознала, что у Apple есть популярные MacBook Pro 15, а в стане Windos-ноутбуков подобных решений практически нет. Нет, конечно, у ASUS давным-давно есть 15-дюймовые ноутбуки, но это либо спокойные домашние мультимедийники для домохозяек, либо навороченные игровые модели, а для делового молодого человека до сих пор ничего не было. Это проблему призвано решить новое устройство — ASUS ZenBook 15.

Разрабатывая эту модель, ASUS решила не мелочиться и пойти сразу с козырей: ZenBook 15 хоть и выглядит как аккуратная и красивая печатная машинка в дорогом-богатом тёмно-синем корпусе, но внутри всё более чем серьёзно. ZenBook 15 несёт на борту новые процессоры Intel вплоть до быстрейшего 6-ядерного Core i9-8950HK. Но ноутбук не ограничивается только лишь самым крутым CPU — с ним в паре также идёт видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 c 4 ГБ видеопамяти. При этом толщина устройство не превышает 19 мм, поэтому не совсем понятно, как это добро будет умудряться работать и не перегреваться.

Оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ, что, кстати, беда, но такая же, как и у последних MacBook Pro, которые тоже не могут получить 32 ГБ ОЗУ. Зато SSD может быть объёмом от 256 ГБ до внушительных 1024 ГБ.

ASUS ZenBook 15 хорошо оснащён портами: есть сразу два Thunderbolt 3, два обычных USB 3.0 Type-A, HDMI, а вот кард-ридер почему-то для карты microSD, а не SD. Больше подробностей мы надеемся узнать на следующей неделе на выставке Computex 2018.

Razer Blade

Razer Blade

А вот Razer, известная благодаря своим игровым аксессуарам и геймерским моделям, решила не останавливаться ни на видеокарте GTX 1050, ни на толщине в 19 мм. Впрочем, Razer славилась экстремально тонкими игробуками с самых первых своих творений. Буквально на днях компания представила обновлённый лаптоп под привычным названием Razer Blade. Название-то старое, а комплектующие новые. Например, новый Intel Core i7-8750H с шестью ядрами, а также еще более тонкими, чем прежде, рамками дисплея. Но так как Razer Blade — игровая машина, внутри также будет установлена одна из двух видеокарт NVIDIA: GTX 1060 в конфигурации попроще и GTX 1070, если вы захотите прямо полный фарш. Правда, обе в модификации Max-Q.

Оперативной памяти у новинки в отличие от ASUS ZenBook 15 может быть самое большое 32 ГБ, а емкость накопителей — до 2 ТБ. Всё это влезло в корпус толщиной 17 мм и весом 2,07 кг.

Razer Blade также обзавёлся такой опцией, как Full HD дисплей с частотой обновления 144 ГЦ, но по-прежнему присутствует альтернатива в виде 4К-панели с 60 ГЦ.

Портов целая россыпь: тут вам и Thunderbolt 3, и три штуки USB 3.0, и HDMI, и HDMI — правда до сих пор версии 1.4. За всё про всё с вас попросят от 1900 долларов, правда, в России Razer перестала продавать свои ноутбуки, поэтому придётся поискать где-то еще.