Android установили на карманный проектор Vision 369

На площадке Кикстартер появился интересный проект, посвященный разработке и производству карманного проектора Vision 369. Разработчики уверены в его уникальности — по их словам, это первый смарт-проектор в мире со столь компактными габаритами.

Действительно, Vision 369, имеющий форму цилиндра, получил размеры 50 мм в диаметре и 192 мм в длину. В верхней его части помещен поворотный блок с оптикой, который выдает картинку с разрешением 854х480 точек, яркостью 50 люмен и контрастностью 6000:1. Диагональ изображения варьируется от 40 до 180 дюймов, и лучше всего использовать проектор ночью или в темной комнате ввиду не самой высокой яркости. В его арсенале есть выходы HDMI и USB 2.0, батарея 3000 мАч на три часа автономной работы, а также модули Bluetooth и WI-FI для получения контента для трансляции прямо по воздуху.

На Vision 369 установлена ОС Android неизвестной пока что версии, и он может проецировать на стену ролики с Ютуба и других потоковых сервисов. Старт продаж устройства назначен на август текущего года, а его цена составит в районе 300 долларов США.