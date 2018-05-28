Особенности Huawei P20 Pro, о которых не расскажут в обзорах

Huawei P20 Pro — флагман с отличной камерой. Уже сейчас владельцы устройства отмечают проблемы с оболочкой, которая, по их мнению, лагает. Однако у девайса есть и другие особенности, о которых должны знать те, кто желает в будущем приобрести аппарат.

Основываться мы будем на мнении канадского владельца P20 Pro, который опубликовал видеоролик на канале Picky About Tech. Он использует аппарат не в качестве основного, а скорее как камерофон, но даже в этом случае ему удалось выявить ряд интересных особенностей.

Цвета

На официальном канадском сайте красуются все версии P20 Pro, включая градиентный цвет, но в продаже лишь черная версия. Довольно неприятный момент для канадского потребителя.

Чехол

Владелец смартфона заметил в некоторых обзорах P20 Pro чехол, который идет в комплекте, однако в версии для Канады чехла почему-то нет.

Выступающая камера

Камера в P20 Pro выступает довольно сильно, так сильно, что даже в чехле стекло камеры будет царапаться о поверхность.

Сканер

Он очень быстрый!

Вырез в дисплее

Некоторые приложения, например Instagram и Snapchat, не адаптированы под вырез. Верхняя часть историй Instagram попросту вырезается, оставляя на экране 2/3 аватара пользователя.

Уведомления

Сложно привыкнуть к вырезу, поэтому первое время владельцы смартфона будут свайпать, выдвигая шторку с уведомлениями, не по бокам экрана, а по центру, оставляя тем самым следы на стекле фронтальной камеры.

Иконки уведомлений

В смартфонах с вырезом, как правило, в левой части статус-бара располагаются только уведомления, а справа — различные индикаторы. В случае с P20 Pro иконки разбросаны странно: в левой части вместе с уведомлениями можно наблюдать иконки Wi-Fi и режима «В самолёте». Это мешает быстро просмотреть новые уведомления.

Длинный дисплей

Автор ролика считает смартфон очень длинным. Дотянутся одной рукой до верхней области дисплея ему попросту не удается. Однако приятной особенностью станет наличие режима управления одной рукой по аналогии с MIUI.

Лаунчер

Многие обзорщики, а теперь и автор видеоролика, отмечают проблемы в работе устройства после установки стороннего лаунчера, который прекращает работу и вновь запускает родной лаунчер Huawei.

Стереодинамики

Канадского коллегу удивило использование разговорного динамика в качестве второго, дополняющего работу основного торцевого динамика. Да, сейчас не каждый девайс может похвастаться подобным, поэтому выделим это как особенность.

Индикатор уведомлений

Неожиданностью стал световой индикатор, расположившийся в вырезе.

Некорректная работа некоторых приложений

Например, в Snapseed странным образом работает скролл, жест приближения, чего автор ролика не замечал на других устройствах.

Время зарядки

Да, девайс поддерживает быструю зарядку, а в комплекте можно найти адаптер с поддержкой Quick Charge. Однако в случае, если за адаптером идти лень или же если вы заряжаете девайс в автомобиле, процесс зарядки будет очень долгим.

Android Auto

Многие жалуются на работу смартфонов Huawei вкупе с Android Auto, и проблема касается не только P20 Pro. Проблема заключается в частых обрывах Bluetooth-соединения, перестает проигрываться трек и так далее.

Основная камера

Автор ролика отметил потрясающее качество основной 40-Мп камеры.

3X зум Если же использовать трехкратное увеличение, можно заметить низкое разрешение картинки, а также плохую работу фокуса.

Фронтальная камера

Если переключиться на фронтальную камеру, стандартным режимом будет портретный, который размывает фото и делает лицо неестественным. Если выбрать автоматический режим, затем обратно перейти к фронтальной камере, режим опять сменится на портретный. И это действительно неприятный момент, когда каждый раз при переходе к фронтальной камере пользователю нужно переключаться в автоматический режим.

Ручной режим съемки

В ручном режиме до изменения параметров на экране отображаются текущие параметры, выбранные автоматическим режимом, однако если пользователь захочет незначительно изменить эти значения, сделать это будет непросто. Потому что при попытке изменить их, смартфон предложит начать выбор не с того значения, которое выбрано автоматическим режимом, а с самого крайнего, под которым располагается значок автоматического режима.

Автоматический режим съемки

Если в авторежиме изменить экспозицию свайпом вверх или вниз, а затем сделать фото, камера сбросит прежние параметры экспозиции до автоматических.

Ночной режим фото

Он потрясающий. Ночные снимки — главный плюс смартфона.

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