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Проектор Xiaomi Mijia Projector рассчитан на показ Full HD-изображения
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Проектор Xiaomi Mijia Projector рассчитан на показ Full HD-изображения 

MDDevice 37 минут назад
Фото: MDDevice
Компания Xiaomi анонсировала очень компактный проектор Mijia Projector, предназначенный для презентаций и видеороликов в формате Full HD. Это DLP-проектор, который можно возить с собой и использовать даже на природе при наличии экрана или хотя бы стены дома.
Новый Xiaomi Mijia Projector выдает картинку Full HD с диагональю до 120 дюймов на расстоянии от 3 метров от экрана. В наличии очень быстрая система автоматического фокуса, плюс проектор можно подключать напрямую к ТВ, приставкам, плеерам, компьютерам и даже к смартфонам — все эти устройства будут выступать в качестве источника изображения. Xiaomi Mijia Projector можно управлять голосом или, опять же, со смартфона, а внутри него стоят 2 Гб ОЗУ, собственный накопитель 16 Гб, 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц и два динамика по 5 ватт каждый.
Встроенный аккумулятор не упомянут, а вот вентилятор здесь есть, поэтому бесшумная работа невозможна. Яркость Xiaomi Mijia Projector составляет 800 люмен за счет ламп P1W/A от Osram. Проектор получил поддержку HDR10 и Dolby Digital, фирменную оболочку Patchwall от самой Сяоми, а также модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi, вход HDMI и порт USB 3.0. Стоит проектор 625 долларов США при заказе из Китая.
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