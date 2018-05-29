Проектор Xiaomi Mijia Projector рассчитан на показ Full HD-изображения

Компания Xiaomi анонсировала очень компактный проектор Mijia Projector, предназначенный для презентаций и видеороликов в формате Full HD. Это DLP-проектор, который можно возить с собой и использовать даже на природе при наличии экрана или хотя бы стены дома.

Новый Xiaomi Mijia Projector выдает картинку Full HD с диагональю до 120 дюймов на расстоянии от 3 метров от экрана. В наличии очень быстрая система автоматического фокуса, плюс проектор можно подключать напрямую к ТВ, приставкам, плеерам, компьютерам и даже к смартфонам — все эти устройства будут выступать в качестве источника изображения. Xiaomi Mijia Projector можно управлять голосом или, опять же, со смартфона, а внутри него стоят 2 Гб ОЗУ, собственный накопитель 16 Гб, 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц и два динамика по 5 ватт каждый.