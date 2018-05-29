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Как будут выглядеть Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в реальной жизни
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Как будут выглядеть Google Pixel 3 и Pixel 3 XL в реальной жизни 

Android Insider 35 минут назад
Фото: Android Insider
Новое поколение смартфонов Pixel представят во втором полугодии. Устройства представят вместе с умными часами Pixel Watch, которые удивят умением отслеживать движение глаз пользователей. Накануне в интернете появилась фотография лицевых панелей устройств. На их основе журналисты создали рендер.
Изображением поделились сотрудники Phone Arena. На ней дизайнеры воссоздали тонкие рамки и выемку на XL-версии, а также добавили привычный интерфейс.
От смартфонов ждём существенного улучшения характеристик. Соотношение дисплеев составит 2:1, тогда как за скорость работы будет отвечать чип Snapdragon 845. Объём оперативной памяти наверняка увеличится до 6 ГБ. Вдобавок журналисты допускают рост цены — Pixel 3 XL может перевалить за отметку в 1000 долларов по аналогии с другими современными флагманами.
Анонс новинок по традиции ждём в октябре. Впечатлениями от увиденного и понравившейся версией флагмана делимся в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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