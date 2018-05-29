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Google Pixel 3 XL в стиле iPhone X — реальность?
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Google Pixel 3 XL в стиле iPhone X — реальность? 

Android Insider 40 минут назад
Фото: Android Insider
Google Pixel 3 XL может получить асимметричный дисплей с выемкой в стиле iPhone X. На это указывает предполагаемый снимок фронтальной панели будущего смартфона, найденный журналистами SlashLeaks на просторах социальной сети Weibo — пристанища инсайдеров разного пошиба.
Смартфон, для которого предназначается эта панель, отличается от возможного Pixel 3, который был найден в бете Android P. То устройство также имело минимальные рамки по краям дисплея, но, в отличие от этого, было абсолютно симметричным и не вызывало ассоциаций с iPhone X.
Несмотря на то что происхождение снимка, представленного SlashLeaks, остается неизвестным, всеобщий тренд на выпуск смартфонов с выемкой все же дает основания считать, что Google не сможет его проигнорировать. Как к этому отнесутся поклонники бренда, традиционно считающиеся ненавистниками всего «яблочного», остается только догадываться.
Интересно, впрочем, что стандартный Google Pixel 3 — опять же, судя по снимку от SlashLeaks, — получит менее вызывающую внешность без выемки. Производитель уже не впервые разделяет старшую и младшую модель не только диагональю дисплеев, но и рядом дизайнерских особенностей.
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