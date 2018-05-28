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Что нужно знать призывникам лето-осень 2018 года?
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Что нужно знать призывникам лето-осень 2018 года? 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
С 1 апреля текущего года на территории России начался весенний призыв, который продлится 106 дней. Второй призывной период — осенний продлится с 1 октября по 31 декабря (92 дня).
Для молодых людей, проживающих в северных регионах России, призывной период начнется с 1 мая.
Генштаб ВС РФ на одном из заседаний поднял вопрос увеличения призывного возраста до 27 лет, а также срока службы до 1 года и 8 месяцев. Пока вопрос о нововведениях находится на рассмотрении, призывников 2018 года они не затронут.
Тем не менее есть в российской армии нововведения, которые необходимо исполнять всем призывникам этого года. С 1 мая российские солдаты должны будут отказаться от смартфонов и телефонов, имеющих фотокамеры, на время пребывания своей службы.
К такому решению пришли в Министерстве обороны России. По данным ведомства, призывники часто делают снимки военных объектов и выкладывают их в Интернет. Помимо призывников пользоваться смартфонами запрещено и военнослужащим руководящих звеньев.
Утвердив закон о запрете мобильных телефонов с фотокамерой, Минобороны составило список сотовых телефонов, допустимых к использованию в военной части.
Список так называемой «разрешенки»:
Alcatel OT-1009X
Alcatel OT-1016D
Alcatel OT-1020D
Alcatel OT 208  Digma A105
Nokia 105  Nokia 105 Dual Sim  Nokia 105 (2017)
Nokia 105 Dual Sim (2017)
Nokia 1280
Nokia 3310 (2000-й год выпуска)
Philips Xenium 9@9z  Samsung GT-E1080i
Samsung GT-E1100T
Samsung GT-E1200
Samsung GT-E1200M
Samsung GT-E1272
Билайн А105
Hummer H2  Кроме того, теперь каждому солдату предлагается сумка-несессер, в комплекте которой имеется полный набор бритвенных и косметических принадлежностей.
Фото: Минобороны РФ.
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