Что нужно знать призывникам лето-осень 2018 года?

С 1 апреля текущего года на территории России начался весенний призыв, который продлится 106 дней. Второй призывной период — осенний продлится с 1 октября по 31 декабря (92 дня).

Для молодых людей, проживающих в северных регионах России, призывной период начнется с 1 мая.

Генштаб ВС РФ на одном из заседаний поднял вопрос увеличения призывного возраста до 27 лет, а также срока службы до 1 года и 8 месяцев. Пока вопрос о нововведениях находится на рассмотрении, призывников 2018 года они не затронут.

Тем не менее есть в российской армии нововведения, которые необходимо исполнять всем призывникам этого года. С 1 мая российские солдаты должны будут отказаться от смартфонов и телефонов, имеющих фотокамеры, на время пребывания своей службы.

К такому решению пришли в Министерстве обороны России . По данным ведомства, призывники часто делают снимки военных объектов и выкладывают их в Интернет. Помимо призывников пользоваться смартфонами запрещено и военнослужащим руководящих звеньев.

Утвердив закон о запрете мобильных телефонов с фотокамерой, Минобороны составило список сотовых телефонов, допустимых к использованию в военной части.

Список так называемой «разрешенки»:

Alcatel OT-1009X

Alcatel OT-1016D

Alcatel OT-1020D

Alcatel OT 208 Digma A105

Nokia 105 Nokia 105 Dual Sim Nokia 105 (2017)

Nokia 105 Dual Sim (2017)

Nokia 1280

Nokia 3310 (2000-й год выпуска)

Philips Xenium 9@9z Samsung GT-E1080i

Samsung GT-E1100T

Samsung GT-E1200

Samsung GT-E1200M

Samsung GT-E1272

Hummer H2 Кроме того, теперь каждому солдату предлагается сумка-несессер, в комплекте которой имеется полный набор бритвенных и косметических принадлежностей.

Фото: Минобороны РФ.