Ещё
Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S 

Ferra.ru 23 минуты назад
Это доступная модель, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне.
Может показаться, что основная камера у него двойная, но она стандартная одинарная, просто стилизованная под двойную. Фронтальная камера обладает собственной вспышкой. Сканера отпечатков пальцев у смартфона нет.
Huawei Honor 7S оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 8 Мп.
Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч.
Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo и EMUI 8.1. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио.
Huawei Honor 7S предлагается в Пакистане чёрном, синем и золотистом цветовых вариантах по цене около 125 долларов США. Ожидается скорый выход в других регионах Азии и Европе.
Ferra.ru: последние новости
Samsung представила недорогие безрамочные Galaxy J6, J8, A6 и A6+ Состоялся международный запуск смартфона Huawei Honor 10 Топ-менеджер Lenovo раскрыл дату анонса рекордно безрамочного смартфона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года357
Киркоров ограблен189
К российским туристам обратились с предупреждением66
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде125
Тест: Российский курорт или зарубежный?9
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение