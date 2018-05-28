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Топ-менеджер Lenovo раскрыл дату анонса рекордно безрамочного смартфона
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Топ-менеджер Lenovo раскрыл дату анонса рекордно безрамочного смартфона 

Ferra.ru 41 минуту назад
Компания Lenovo представит свой флагманский безрамочный смартфон Lenovo Z5 на мероприятии, которое состоится 5 июня 2018 года. Об этом рассказал Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.
Ранее топ-менеджер уже делился подробностями о грядущей новинке. Так, по словам Чанг Чэна, флагманский смартфон под названием Lenovo Z5 станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ. Он подчеркнул, что такого объёма достаточно, чтобы хранить до миллиона фотографий, 2 тысячи HD-фильмов и 150 тысяч записей музыки без потери качества.
Ещё раньше Чанг Чэн намекнул на рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Также о смартфоне сообщалось, что он способен проработать 45 дней в режиме ожидания.
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