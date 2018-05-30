Топ-менеджер Lenovo показал рекордно безрамочный смартфон

Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, продолжает свою PR-кампанию в отношении готовящегося к выпуску флагманского смартфона Lenovo Z5. На этот раз, он опубликовал пресс-рендер смартфона через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.

На рендере видна часть задней панели, при этом изогнутое стекло выполнено в градиентном решении, сходным с расцветками флагманской серии Huawei P20. Одно из таких цветовых решений получило название Aurora, представляющие собой переход от фиолетового к зелёному. Рендер также подтвердил более ранние слухи о корпусе с двумя стеклянными панелями и металлической рамкой.

Ранее топ-менеджер уже делился подробностями о грядущей новинке. Так, по словам Чанг Чэна, флагманский смартфон под названием Lenovo Z5 станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ. Он подчеркнул, что такого объёма достаточно, чтобы хранить до миллиона фотографий, 2 тысячи HD-фильмов и 150 тысяч записей музыки без потери качества.

Ещё раньше Чанг Чэн намекнул на рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Также о смартфоне сообщалось, что он способен проработать 45 дней в режиме ожидания.

Официальный анонс Lenovo Z5 ожидается на мероприятии, которое состоится 5 июня 2018 года.