Lenovo представит безрамочный смартфон

По-настоящему безрамочный смартфон Lenovo Z5 представят 5 июня

Недавно Lenovo опубликовала в китайской соцсети Weibo очередной тизер будущего флагманского смартфона, подтверждая, что он будет официально представлен 5 июня. При этом ранее вице-президент компании Чанг Чэн (Chang Cheng) уже публиковал некоторые изображения Z5, которые демонстрировали по-настоящему «безрамочный» дизайн и отсутствие «выреза» вверху лицевой части. По словам Чэна, при создании нового флагмана использовались «18 запатентованных технологий», передает Anroid Authority.

Weibo

Предполагается, что эффективная площадь дисплея (screen-to-body ratio) составит целых 95 процентов. Кроме того, Чэн намекал, что смартфон, возможно, получит четыре терабайта памяти и сможет проработать до 45 дней в режиме ожидания.

На данный момент, впрочем, это не подтвержденная информация. О том, как будет выглядеть и какие характеристики получит Lenovo Z5, мы узнаем уже скоро — с презентацией, которая, как уже отмечалось, состоится 5 июня.