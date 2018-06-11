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Samsung рассекретила технологию «тайных» кнопок
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Samsung рассекретила технологию «тайных» кнопок на экране смартфона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: letsgodigital.org
Скрытые под экраном устройства комбинированные элементы управления позволят заметно уменьшить рамки вокруг дисплея.
Компания Samsung запатентовала новую технологию «спрятанных» кнопок на экранах смартфонов. Об этом сообщает портал letsgodigital.org.
Известная производством мобильных гаджетов корпорация рассматривает несколько вариантов использования сканеров отпечатков пальцев на экране смартфонов. Один из этих уже запатентованных способов подразумевает комбинацию сканера и «спрятанных» под экраном кнопок.
Пользователь смартфона сможет использовать скрытые кнопки также, как раньше использовал внешние аппаратные или емкостные элементы управления. Размер кнопок и их назначение можно будет изменять с помощью программного обеспечения.
По замыслу инженеров компании, это решение позволит сделать рамки смартфонов еще меньше, достигнув соотношения экрана и корпуса в 90%. Экран на последнем флагмане Samsung занимает 84% от общей площади лицевой поверхности устройства.
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