Samsung Galaxy Note 9, скорее всего, представят 9 августа

Ранее мы писали о том, что дата выхода нового флагманского устройства компании Samsung Galaxy Note 9 незначительно сдвинется из-за желания компании изменить корпус устройства. В прошлом году Galaxy Note 8 был представлен 23 августа, поэтому ожидалось, что Note 9 представят в конце августа даже с учетом сдвига. Однако, если верить самой последней информации, смартфон покажут уже 9 августа.

По данным Bloomberg, Samsung планирует существенно улучшить камеру следующего устройства в линейке Galaxy Note. Смартфон также оснастят процессором Snapdragon 845, а дизайн не получит существенных изменений.

На основе опыта можно прийти к выводу о том, что нас ждёт очередной непримечательный флагман в линейке Note с дизайном S8/S9/Note8, с незначительно улучшенной камерой, улучшенным стилусом и незначительными новыми функциями, включая много новых Animoji. Galaxy Note 9, на мой взгляд, в настоящий момент абсолютно не интересен с точки зрения новшеств, это скорее S9, но со стилусом, поэтому сильно заострять внимание на Note 9 я бы не стал. А что думают на этот счет наши читатели?

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