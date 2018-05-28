Как купить правильный ПК: от мини до «башни»

Вы хотите приобрести ПК, но не знаете, какой именно? Для персонального компьютера, который будет использоваться в офисе, как правило, вовсе не нужны большие и зачастую дорогие «башенные» системы. При этом следует учесть, что и топовое игровое «железо» уместить в мини-корпус формата А6 тоже не получится. Поэтому для каждого из сценариев эксплуатации существует свой, наиболее подходящий формат.

Экономящие место Компактность конструкции — это козырь мини-ПК. Многие из них занимают площадь немногим больше, чем лист бумаги формата А4, поэтому помещаются на изрядно захламленных письменных столах. Кстати, поскольку эти маленькие компьютеры постоянно находятся перед глазами пользователей, они часто отличаются элегантным или оригинальным дизайном. Как правило, они редко отличаются мощностью, но при этом существуют и такие исключения, как Zotac Magnus.

Но все же основной областью эксплуатации Мини-ПК являются офисные рабочие места. Благодаря небольшим размерам, тихим компонентам и достаточной производительности, такие компьютеры подходят для выполнения повседневных заданий или работы в качестве мультимедийной станции. Нашей рекомендацией при бюджете до 35 тыс. рублей является Zotac Zbox MI553. Данная модель предлагает процессор среднего класса (i5-7300HQ), 8 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью 256 Гбайт для быстрой работы операционной системы. Интерфейсы здесь представлены во всем многообразии — в конце концов, компьютер «смахнул пыль» с чрезвычайно хорошей оценки в зачетной дисциплине «Оснащение». Есть и маленький недостаток: отсутствие предустановленной Windows. Больше об этой модели вы можете прочитать в нашей статье. Что же касается преимуществ мини-ПК в целом, то о них мы рассказывали в другом материале.

Компьютер в корпусе типа Midi-Tower Tower-ПК, как правило, поставляются полностью оснащенными, с ними вы можете начать работу сразу же после подключения кабелей. Еще одно преимущество: такие ПК легко модернизировать. Таким образом, если какой-то из компонентов вас больше не удовлетворяет, вы можете легко его проапгрейдить.

Нашей рекомендацией в качестве универсального Midi-Tower является модель от NBB. Этот настольный ПК располагает процессором Intel среднего класса (i5-7400) и 8 Гбайт оперативной памяти. Для хранения операционной системы и файлов доступны 120-гигабайтный SSD-накопитель и 1-терабайтный классический жесткий диск.

Графическая карта Nvidia Geforce GTX 1050 вполне справится с легковесным геймингом. Её производительности будет достаточно, чтобы свободно запускать многие игры в разрешении 720p. А для тех, кто не хочет (или не может) подключаться к интернету через кабель, на борту есть WLAN-модуль стандарта ac. При этом нет никакой предустановленной операционной системы. Установочные файлы для Windows 10 вы можете скачать с веб-сайта Microsoft и перенести их на USB-флешку.

Формат «все в одном» В случае приобретения ПК формата «все в одном» вам больше ни о чем беспокоиться не придется. Зачастую такие компьютеры отличаются превосходным качеством изображения и блестяще проявляют себя в области работы с графикой и медийными приложениями. Широкие диагонали дисплеев, высокое разрешение и насыщенные цвета — все это радует покупателя.

Нашей рекомендацией в данном сегменте является HP Pavilion 27-r056ng, который стоит приблизительно 60 тыс. рублей. Данная модель станет доступна для покупателей в июле 2018 года, но уже сейчас понятно, что она очень привлекательна с технической точки зрения. В списке характеристик значатся: 27-дюймовый WQHD-дисплей с IPS-панелью (2560х1440 пикселей), мощный Intel-Core-процессор (i7-7700T) и 16 Гбайт оперативной памяти. Также нельзя не отметить 1-терабайтный SSD-накопитель. Один только этот компонент стоит обычно больше 15 тыс. При работе с графикой не придется полагаться на возможности чипа Intel-CPU, так как в вашем распоряжении будет выделенная графическая карта RX530-GPU от компании AMD. Хотя это и не игровая видеокарта, она все-таки является существенным шагом вперед по сравнению с графической подсистемой, интегрированной в процессор. Кроме того, с помощью HDMI-выхода вы можете подключить еще один монитор, а помимо привычных USB-интерфейсов получаете здесь еще и порт USB Typ-C.

Игровой компьютер для требовательных Вершина производительности — это игровые ПК. Здесь, как правило, внимание на чувствительность к рабочему шуму почти не обращается. Вместо этого вы найдете в таких ПК высококлассные компоненты от компаний Intel , AMD и Nvidia, а также большое количество оперативной памяти в башенных корпусах с могучими радиаторами охлаждения. В то время как мощность CPU остается очень важным критерием (геймеры отдают предпочтение процессорам AMD-R7 или Intel-i7), графическая карта вносит весьма существенный вклад в общие показатели игровой производительности. Настоящие игровые ПК начинаются с AMD Radeon RX580 8 GB и Nvidia GTX 1060 6 GB. Тот, кто хотел бы вложить в графику еще больше денег, может обратить внимание на AMD Vega 56 и Nvidia GTX 1070. Топовый гейминг в чрезвычайно высоком разрешении 4К становится возможным только с AMD Vega 64 или Nvidia GTX 1080 и, соответственно, с GTX 1080 Ti.

Нашей (не самой доступной) рекомендацией в данном сегменте является MSI Nightblade 3. «Мечта геймера» стоит чуть больше 90 тыс. рублей и обладает всем, что необходимо для плавного гейминга: графическая карта GTX-1070, а также хороший процессор i7-7700 от компании Intel, который может работать на тактовой частоте до 4,2 ГГц. Здесь установлены две планки оперативной памяти, которые составляют 16 Гбайт, работающих на приличной скорости в 2400 МГц. Предустановленная операционная система Windows 10 располагается на SSD-накопителе емкостью 128 Гбайт. Кроме того, вы получаете еще и 1-гигабайтный классический жесткий диск, WLAN-модуль стандарта ac и USB-интерфейсы всех наиболее распространенных типов. Единственный недостаток игрового компьютера: если вы захотите установить больше оперативной памяти или произвести апгрейд на разгоняемый процессор, вам придется менять материнскую плату. Представленный здесь чипсет B250 — это скорее бюджетное решение.

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