Что будет, если охлаждать компьютер в холодильнике?

Если летом в вашем доме слишком жарко, а ПК работает в условиях полной нагрузки, вопрос его охлаждения будет особенно актуален. Некоторые гаджеты в разгар жаркого лета и вовсе ждет внезапная гибель.

Охлаждаем ПК в холодильнике: долго ли он протянет?

Пользователь YouTube Linus Tech Tips предлагает чрезвычайно интересную идею, как охладить компьютерное оборудование наиболее эффективно. По его логике, если холодильник может охладить напитки, он справится и с компьютером.

Однако на практике всё оказалось несколько иначе. Уже через 10 минут температура внутри поднялась до 30 градусов по Цельсию. Поскольку в обычных холодильниках нет циркуляции воздуха, то для охлаждения компьютеров они не подходят.

Чисто теоретически, идею можно осуществить с помощью компрессорной холодильной установки. Речь идет о холодильных камерах, температура в которых достигает минус 18 градусов по Цельсию. Но и в этом случае необходимо быть очень осторожными с температурой и настраивать ее в зависимости от того, включен ли компьютер или нет. Если выключить его, но оставить не выключенной холодильную установку, железо просто замерзнет, и скорее всего станет неисправным. Поэтому делаем вывод, что холодильная установка — всё-таки не самая лучшая идея.

Без холодильника: как правильно охладить компьютер

Чтобы проверить эффективность системы охлаждения, вам понадобятся дополнительные инструменты, которые отображают температуру видеокарты, процессора и других компонентов ПК. Это могут быть программы Core Temp, GPU-Z или SpeedFan.

Никогда не ставьте компьютер непосредственно перед стеной или ножкой стола. Охлаждающее устройство компьютера должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стены или мебели. Только так воздух будет свободно циркулировать. То же самое относится и к вентиляционным отверстиям на передней панели — через них всасывается воздух, необходимый для охлаждения. Если закрыть эти отверстия, процесс будет нарушен.

Не располагайте компьютеры в прямой близости к другим источникам тепла. Нагреватели, бойлеры и мощные лампы повышают тепловую нагрузку на ваш ПК.

Всегда держите корпус компьютера закрытым. Только так воздух циркулирует правильно. Если вы собрали ПК самостоятельно, обратите внимание на порядок внутри него. При необходимости освободите коридоры для циркуляции воздуха с помощью кабельных стяжек.

Проверьте состояние кулеров: в течение многих лет на них может накапливаться пыль, из-за которой заметно снижается их производительность. Осторожно освободите вентилятор от пыли с помощью кисточки. Использовать для этой цели пылесос может быть небезопасно. Вы также можете воспользоваться феном с холодным обдувом или сжатым воздухом, но при этом мелкая пыль полетит во все стороны. Какая форма корпуса ПК вам больше нравится? Обычная коробка — то что надо! Надоели серые квадратные корпуса. Хочу чего-нибудь яркого и необычного. Давно ушел от десктопов. Их заменили ноутбук и смартфон. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: История гения: Джонатан Айв — второй от Apple

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