HTC U12+ анонсирован официально: Quad HD+ дисплей, необычный корпус и 4 камеры

Компания HTC наконец-то официально представила свой новый, по-настоящему флагманский и интересный смартфон. Модель HTC U12+ получила необычный стеклянный прозрачный дизайн в нескольких цветовых вариациях, классный дисплей и целых 4 камеры.

HTC U12+, в принципе, не так уж сильно отличается от прошлогоднего U11+. Устройство оснастили «жидким» 3D-стеклом, которое придает смартфону тонкий и премиальный дизайн. Задняя часть может быть черной, синей или красной. Голубой вариант выглядит прозрачным и очень интересным.

Что касается начинки, то она тоже на высшем уровне. Аппарат получил 6-дюймовый Super LCD 6 дисплей с разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 точек). Соотношение сторон 18:9, есть поддержка HDR 10. Рамки сверху и снизу дисплея есть, никакой трендовой «моноброви» не встретите. Процессор — топовый Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти — 6 гигабайт, а накопитель может быть на 64 или 128 гигабайт. Можно поставить карточку памяти до 2 терабайт.

Сзади и спереди стоят двойные камеры. Основная камера может похвастаться 12-мегапиксельный датчиком с широкоугольным объективом и технологий UltraPixel 4 и дополнительным 16-мегапиксельным сенсором с телефото объективом с гибридным автофокусом. Поддерживается 2-кратный оптический зум, боке-эффект, съемка видео с HDR10, 4K и так далее.

Спереди поставили двойную 8-мегапиксельную камеру с поддержкой портретного режима и Face Unlock. Фронталка поддерживает всякие современные фишки, типа широкого селфи, AR стикеров, HDR Boost и так далее.

Грани смартфона чувствительны к нажатию — новинка получила технологию Edge Sense 2. С помощью давления на корпус можно быстро запускать приложения и управлять работой смартфона.

Из коробки телефон идет с Android Oreo, но сообщается про скорое обновление до Android P после релиза. Емкость аккумулятора — 3500 мАч.

HTC U12+ оценили в $799 за модель 64GB, а версия 128GB будет стоить $849.