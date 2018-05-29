Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеями

Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеямиУже несколько месяцев близкие к Apple источники уверяют, что в этом году компания покажет, как минимум, два новых айфона с OLED-дисплеями. Самым доступным вариантом инсайдеры называют 6,1-дюймовый iPhone с IPS матрицей.

Но очередная публикация корейского ресурса ET News опровергает данное предположение. Если верить источнику, то вся линейка смартфонов 2019 года будет оснащена OLED-матрицами.

Недавно Apple приступила к разработке iPhone 2019, решив использовать OLED во всех трех моделях.

ET News

Хотя данная публикация не более чем очередной слух, финансовый рынок отреагировал на заявление моментально.

Акции ключевого производителя IPS-матриц Japan Display тут же просели на на 20%, а ценные бумаги Sharp показали падение на уровне 4%.

Японцы из Japan Display рискуют потерять такого крупного заказчика как Apple, поскольку к производству OLED-матриц заводы компании будут готовы лишь к 2019 году. К тому же, у Japan Display есть серьезный конкурент в лице Samsung Display, компании, которая является единственным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone X.