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Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеями
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Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеями 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Все айфоны 2019 года будут с OLED-дисплеямиУже несколько месяцев близкие к Apple источники уверяют, что в этом году компания покажет, как минимум, два новых айфона с OLED-дисплеями. Самым доступным вариантом инсайдеры называют 6,1-дюймовый iPhone с IPS матрицей.
Но очередная публикация корейского ресурса ET News опровергает данное предположение. Если верить источнику, то вся линейка смартфонов 2019 года будет оснащена OLED-матрицами.
Недавно Apple приступила к разработке iPhone 2019, решив использовать OLED во всех трех моделях.
ET News
Хотя данная публикация не более чем очередной слух, финансовый рынок отреагировал на заявление моментально.
Акции ключевого производителя IPS-матриц Japan Display тут же просели на на 20%, а ценные бумаги Sharp показали падение на уровне 4%.
Японцы из Japan Display рискуют потерять такого крупного заказчика как Apple, поскольку к производству OLED-матриц заводы компании будут готовы лишь к 2019 году. К тому же, у Japan Display есть серьезный конкурент в лице Samsung Display, компании, которая является единственным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone X.
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