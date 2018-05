Слух: Samsung Galaxy Note 9 получит начинку ноутбука

Следующий флагманский смартфон Samsung, выход которого ожидается в начале осени — Galaxy Note 9 — может получить рекордные объемы оперативной и постоянной памяти. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на ранее делившегося достоверной неофициальной информацией о будущих смартфонах Samsung инсайдера Ice Universe.

"Если вам повезет, вы увидите Galaxy Note9 с 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM", — написал он в своем Twitter:

If you are lucky, you will see 8GB RAM and 512GB ROM Galaxy Note9

— Ice universe (@UniverseIce) 26 мая 2018 г.

Не исключено, что речь идет об эксклюзивной модификации — иногда Samsung выпускает специальные модели флагманских смартфонов, которые продаются лишь в Южной Корее . Ранее смартфонов с таким сочетанием объемов оперативной и постоянной памяти не выпускалось — только ноутбуки. Если учесть, что Note9, скорее всего, сохранит слот для microSD емкостью до 512 ГБ, максимальная емкость новинки сможет составить 1 терабайт.

Также Ice Universe накануне опубликовал фото передней панели Samsung Galaxy Note 9. По его информации, дизайн устройства по сравнению с прошлогодним Note8 практически не изменится, смартфон лишь станет на 2 мм короче. Кроме того, ожидается, что, как и в вышедшем весной Galaxy S9, расположение датчика отпечатков пальцев на задней панели станет более удобным — его разместят под камерой по центру корпуса.

В остальном начинка и возможности Note9 будут, скорее всего, повторять флагманы S-серии: процессоры Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 9810, тыловая камера с переменной апертурой, Super AMOLED экран с разрешением 2960x1440 точек. Диагональ экрана, скорее всего, не будет отличаться от Note8 — 6,3 дюйма.