Samsung Galaxy Note 9 получит 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску следующем флагманском фаблете Samsung, пока не представленном производителем официально. Их опубликовал довольно известный китайский источник под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

По данным источника, у Galaxy Note 9 будет представлена опция с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Ранее слухи утверждали, что как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.