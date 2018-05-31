Samsung и LG показали на SID великолепные дисплеи устройств будущего

Экран является, пожалуй, самым важным для пользователя компонентом мобильного устройства. Именно на нем отображается контент, и от характеристик дисплея зависит, насколько яркой и насыщенной будет картинка. Компании Samsung и LG показали на выставке SID свои новые разработки, которые уже сейчас дают представление о возможностях грядущих устройств.

На проходящей выставке The Society of Information Displays (SID) компании показывают те экраны, которые в будущем, вероятно, найдут себе применение в том числе в мобильных устройствах, технологиях виртуальной реальности, автомобилях. Разработки Samsung и LG, как и следовало ожидать, в числе наиболее интересных, и они были рассмотрены Дэниелом Петровым (Daniel Petrov) в опубликованной ресурсом phonearena.com заметке со ссылками на LG и OLED-info. И удивляют не только голограммы.

LG Display показала на SID 4,3-дюймовый OLED-экран с рекордной «пиксельной плотностью»

LG Display, к примеру, впервые показала дисплей для виртуальной реальности, партнером в разработке которого стала компания Google , развивающая операционную систему Android. Речь идет о 4,3-дюймовом OLED-экране с впечатляющим разрешением 3840 x 4800 пикселей, что соответствует плотности экранного изображения в 1443 пикселей на дюйм. И это самая высокая «пиксельная плотность» для OLED-дисплеев, не считая некоторых совсем миниатюрных OLED-экранов. Рассматриваемый экран не является гибким. Он характеризуется 120-килогерцевой частотой обновления и, возможно, предназначен для новых технологических решений Daydream VR.

Samsung сумела приятно удивить на SID своими новыми дисплеями

Наиболее впечатляющей новинкой, показанной Samsung, стал 2,43-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2160 пикселей, соответствующим плотности экранного изображения в 1200 пикселей на дюйм, и яркостью в 250 нит. Частота обновления нового дисплея — 120 килогерц. Такой дисплей подходит для устройств виртуальной реальности, которым не будет необходим смартфон со «скромным» разрешением экрана QHD.

Кроме того, Samsung показала еще две панели для устройств виртуальной реальности. Ими стали 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 1600 пикселей (плотность изображения — 616 пикселей на дюйм) и несколько меньший 3,2-дюймовый экран, разрешение которого составляет 1824 x 1824 пикселей и соответствует плотности изображения в 806 пикселей на дюйм.

Samsung и LG показали также и автомобильные дисплеи

Множество других экранов, показанных двумя южнокорейскими компаниями, предназначены для автомобилей. В их числе «небьющийся» OLED-дисплей на пластиковой основе от Samsung и способные издавать звук, а также большие прозрачные экранные панели от LG.

Интерес Apple к новым технологиям экранов возрос

Таким образом, будущее OLED-дисплеев представляется ярким, в том числе и потому, что именно эту технологию компания Apple выбрала для своих iPhone, которым предстоит быть показанными в 2018 году. Более трехсот сотрудников Apple присутствуют на SID, что показывает намного возросший, в сравнении с минувшим годом, интерес техногиганта из Купертино к этой выставке, а значит и тем новым технологиям для экранов, которые там показывают.

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