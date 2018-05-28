Samsung анонсировала недорогие Galaxy J6 и Galaxy J4 с акцентом на селфи

Компания Samsung пополнила двумя новыми смартфонами линейку J Series. Модели Galaxy J4 и Galaxy J6 получили дисплеи AMOLED, хорошие селфи-камеры и более-менее приемлемый ценник.

Samsung Galaxy J6 оснастили Infinity Display с диагональ 5,6 дюйма с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+ (720×1440 точек). Рамки вокруг дисплея присутствуют, но они небольшие. Аппарат работает на 8-ядерном чипе Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц и графикой Mali-T830 MP1, а также имеет 3 гигабайта оперативной памяти. Накопитель на 32 гигабайта можно расширить карточкой памяти microSD.

Сзади стоит одиночная 13-мегапиксельная камера с апертурой f/1.9. Спереди — 8-мегапиксельная камера f/1.9, которая также оснащена собственной вспышкой с тремя уровнями мощности.

Телефон идет из коробки с системой Android 8.0 Oreo и интерфейсом Samsung Experience. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, есть сканер отпечатков пальцев сзади.

Модель Samsung Galaxy J4, в свою очередь, получила 5,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со старым добрым соотношением 16:9 и разрешением 720 x 1280 точек. Управляет телефоном 4-ядерный чип Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц и графикой Mali-T720 MP1. Конфигурация памяти — 2ГБ/16ГБ. Можно поставить карту microSD.

Основная камера такая же, а вот фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей, а не 8. Но также сохраняет настраиваемую вспышку. Остальные характеристики такие же.

Galaxy J6 с 4GB RAM и 64GB накопителем оценили в $240. Модель 3GB/32GB будет стоить $205. Ценник Galaxy J4 пока не уточняется.