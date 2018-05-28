Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 5: отличный, от других

Этот смартфон в металлическом корпусе с экраном в модной пропорции может похвастаться самым свежим процессором, большим объемом оперативной памяти, а также аккумулятором повышенной емкости. Кроме того, первым в своей линейке аппарат получил дуэт тыловых камер. В этом обзоре Xiaomi Redmi Note 5 разберемся во всех достоинствах и недостатках аппарата.

У компании Xiaomi весьма неплохо идут дела в Индии , где особенно популярны смартфоны линейки Redmi. Неудивительно поэтому, что некоторые новые модели анонсируют там даже раньше, чем в самом Китае . Так, в феврале в Нью-Дели презентовали аппараты Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5, причем последний был полной копией Redmi 5 Plus (наш обзор здесь). Когда же в марте представили китайскую версию Redmi Note 5, то оказалось, что близнецом новинки (за исключением, пожалуй, параметров камер) является индийский Redmi Note 5 Pro. Таким образом, в продуктовом портфеле компании теперь есть смартфоны с одинаковой начинкой, но под разными названиями, и разные смартфоны с одинаковыми названиями. Вообще говоря, у названия китайской версии Redmi Note 5 есть продолжение — AI Dual Camera. Иными словами, в аппарате не обошлось без искусственного интеллекта и сдвоенной камеры.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: технические характеристики Модель: M1803E7SG ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с фирменной оболочкой MIUI 9.5.6 Процессор: 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636), 8 ядер Kryo 260, до 1,8 ГГц, DSP Hexagon 680 Графический сопроцессор: Adreno 509 (FHD+, 18:9) Оперативная память: 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ, LPDDR4X Память для хранения данных: 32 ГБ/64 ГБ (eMMC 5.1), гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ) Экран: Tianma, 5,99 дюйма, IPS FHD+ (2160х1080 точек), пропорция 18:9, плотность пикселей на дюйм 403 ppi, контрастность 1000:1, яркость 450 нит, 84% NTSC, защитное стекло 2.5D Тыловой фото-модуль: основная камера — Samsung S5K2L7, 12 МП (1/2.56 дюйма), ISOCELL, размер пикселя 1,4 мкм, широкоугольный объектив, апертура f/1.9, двойной фазовый автофокус (Dual Pixel), EIS, двойная светодиодная вспышка, видео 1080р@30 fps, slo-mo 120 fps; вспомогательная камера — Samsung S5K5E8, 5 МП (1/5 дюйма), BSI, размер пикселя 1,12 мкм, апертура f/2.0, контрастный автофокус Фронтальная камера: OmniVision OV13855, 13 МП (1/3.06 дюйма), размер пикселя 1,12 мкм, светосила f/2.0, светодиодная подсветка (4 500К), широкоугольный объектив, HDR Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct/Wi-Fi Direct, USB 2.0 (OTG), ИК-порт, 3.5-мм аудио-коннектор CTIA Слот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE Cat. 12 (UL 100 Мбит/с; DL 600 Мбит/с), LTE band (3, 7, 20…) Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, датчик Холла, дактилоскопический сканер Аккумулятор: несъемный, литий-полимерный, 4 000 мА*ч, адаптер 5 В/2 А, поддержка Quick Charge 2.0 Цвет: черный, синий, золотистый, розовый Габариты: 158,6х75,4х8,05 мм Вес: 181 грамм Обзор Xiaomi Redmi Note 5: дизайн, эргономика

Новинка вольно или невольно продолжила стиль смартфонов Redmi. По крайней мере, лицевые панели Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus отличаются только расположением фронтальной камеры и датчиков относительно решетки «мультимедийного» динамика. Кстати, в Redmi Note 5, по-прежнему, обошлись без «челки».

Производитель предусмотрел четыре варианта раскраски алюминиевого корпуса — черный, золотистый, синий и розовое золото.

Экран с закругленными углами защищает закаленное стекло с эффектом 2.5D, плавно «стекающее» по периметру. Задняя панель с непременными радиопрозрачными вставками для антенн, которые стали заметно уже, отличается, по существу, формой и размещением тылового фото-модуля, что дает повод упомянуть всуе iPhone X (наш обзор здесь).

Что же касается габаритных размеров и веса, то отличия между Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus и вовсе незаметны — (158,6х75,4х8,05 мм против 158,5х75,45х8,05 мм) и (181 г против 180 г).

Итак, у Redmi Note 5 над дисплеем, вокруг небольшой декоративной решетки «разговорного» динамика, собрали объектив фронтальной камеры и светодиодную подсветку для нее, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор зарядки/уведомлений.

Пиктограммы сенсорных кнопок управления «Назад», «Домой» и «Меню» ("Недавние приложения") здесь наэкранные. В настройках можно поменять местами значки «Назад» и «Меню», а также отказаться от панели управления, заменив ее кнопки свайпами по экрану. Нижняя плашка под экраном, именуемая острыми языками «подбородком», здесь пустует.

На правом ребре обосновались отличающиеся друг от друга по размерам качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.

Левое ребро занимает гибридный слот со сдвоенным лотком, где могут разместиться, либо два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD. Специальная «скрепка» для замка комбинированного лотка входит в комплект.

Размещение конструктивных элементов на верхнем и нижнем торцах у Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus несколько отличается. Так, на верхнем торце новинки остались только ИК-порт и отверстие для второго микрофона.

На нижнем торце разъем microUSB с одной стороны соседствует с декоративной решеткой «мультимедийного динамика, а с другой — с „разговорным“ микрофоном и 3,5-мм коннектором аудио-гарнитуры.

Тыловой фото-модуль, включающий вертикально расположенные объективы основной и вспомогательной камер, а также двойную светодиодную вспышку между ними, поместили в левом верхнем углу задней панели, чуть ниже верхней радиопрозрачной вставки.

Круглая емкостная площадка дактилоскопического сканера сохранила свое место по центру (и немного ниже фото-модуля). Название компании и страну производства этой модели смартфона можно узнать из надписей в нижней части панели, украшенной к тому же логотипом Mi.

Помощь в управлении Redmi Note 5 одной рукой должны оказать специальные опции, собранные в настройках. Прозрачный силиконовый клип-кейс призван защитить периметр и заднюю панель смартфона.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: экран

Смартфон Redmi Note 5, как и Redmi 5 Plus, получил 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2160х1080 точек) и модной пропорцией сторон 18:9, что определяет плотность пикселей на дюйм в 403 ppi. Его IPS-матрица (td4310) характеризируется не только широкими углами обзора, но и хорошей контрастностью (1000:1), а также цветовым охватом 84% NTSC.

Из инженерного меню смартфона (вызывается последовательными тапами по строке „Версия ядра“ в настройках „О телефоне“) удалось узнать, что к устройству отображения приложил руку крупнейший китайский производитель ЖК-дисплеев — компания Tianma Microelectronics, среди постоянных клиентов которой числится и Xiaomi.

Результаты программы AnTuTu Tester подтверждают 10-пальцевый мультитач на сенсорном экране. По данным производителя, максимальный уровень яркости достигает 450 нит. Регулировать подсветку экрана предлагается либо вручную, либо автоматически, активацией переключателя „Автонастройка“. Соответствующая опция позволяет двойным тапом включать подсветку экрана.

Установки цветового тона (теплый, натуральный, холодный) и контрастности (стандартная, увеличенная, автоматическая) предусмотрены в настройках „Экран“. Кроме того, предлагается также ступенчатая регулировка размера текста. А вот „Режим чтения“, активируемый также и по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра предлагается регулировать самостоятельно. На защитное стекло с эффектом 2.5D нанесено качественное олеофобное покрытие.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: камеры

Одной из „фишек“ Redmi Note 5, в отличие от Redmi 5 Plus, стал дуэт тыловых камер, причем, одна из них — вспомогательная — служит для того, чтобы эффектно размывать фон на селфи и портретах. Судя по информации из инженерного меню (см. выше), для основной камеры в тыловом фото-модуле остановились на 12-мегапиксельном сенсоре Samsung S5K2L7 ISOCELL (1/2.56 дюйма) с большим размером пикселя (1.4 мкм). Светосила широкоугольного объектива с быстрым (0,03 секунды) фазовым автофокусом на базе двойных пикселей (Dual Pixel) составляет f/1.9. У вспомогательной камеры в качестве сенсора используется 5-мегапиксельный Samsung S5K5E8 с размером пикселя 1.12 мкм. Тыловой фото-модуль дополняет двойная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение достигается при „портретном“ соотношении сторон кадра 4:3 и составляет 4000х3000 точек (12 МП, 4:3). Есть возможность изменить пропорцию сторон на 16:9 или 18:9.

Фронтальная камера может похвастаться 13-мегапиксельным датчиком OmniVision OV13855 (1/3.06 дюйма, размер пикселя 1.12 мкм) и широкоугольным объективом со светосилой f/2.0. Для нее припасли светодиодную подсветку, которая предназначена не только для съемки „самострелов“ в темноте, но также и видеоклипов.

Оба фото-модуля умеют записывать видео в качестве Full HD (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. По непонятным причинам отсутствует режим записи 4К (может дело в прошивке). Стабилизация изображения только электронная (EIS). Доступны ускоренная и замедленная съемка. Так, для „таймлапсов“ можно выбрать временной интервал от 0,06 до 60 секунд. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC — звук).

На главном экране приложения „Камера“ основные режимы съемки, включая „Фото“, „Портрет“, „Ручной“ и „Видео“, сменяются горизонтальными свайпами. Здесь же можно активировать опцию HDR, выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), определиться с режимом работы вспышки, перейти на экран дополнительных настроек, где, помимо прочего, доступна опция „ночного“ режима (итоговый кадр с минимальным количеством шумов из нескольких снимков), а также почти дюжина различных сюжетов. В основных настройках предлагается назначить режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). По семь пресетов (от самого низкого до самого высокого) предусмотрено для значений контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения (ступени экспокоррекции) меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. Ручной режим не богат дополнительными настройками: самостоятельно можно определиться только с чувствительностью (ISO 100-3 200) и балансом белого. Для фронтальной камеры, у которой имеется собственный режим HDR, облегчающий съемку при контровом свете, предусмотрены средства „бьютификации“ селфи, включая пять ступеней „улучшения“, а также дополнительные опции с плавной регулировкой — „стройность“, „большие глаза“, „тон“ и „гладкость“. Работающая функция распознавания лиц старается определить пол и возраст объекта съемки. Это, очевидно, должно служить явным доказательством присутствия машинного разума.

Камерам Redmi Note 5 во время тестирования повезло и с погодой, и с временем года. Если в ночных сценариях еще есть над чем поработать, то съемка цветочных „портретов“, возможно, субъективно, оставила только приятные впечатления. Примеры кадров с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: звук

Особых музыкальных талантов за Redmi Note 5 не числится. Довольно громкий „мультимедийный“ динамик, расположенный на нижнем торце корпуса, высоким качеством, разумеется, не отличается. Фирменный аудиоплеер „Музыка“ поддерживает форматы звука высокого разрешения, в том числе FLAC. В его настройках можно определиться с типом используемых наушников, чтобы автоматически улучшить звук, или воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

Подходящее качество записи (высокое, стандартное, низкое) в формате MP3 можно подобрать в настройках приложения „Диктофон“. Для FM-тюнера, записывающего онлайн-трансляции (MP3), в качестве коротковолновой антенны понадобится проводная гарнитура (или наушники).

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: начинка, производительность

С Redmi Note 5 связан дебют мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 636, которая является улучшенной версией Snapdragon 630. Новая микросхема опережает свою предшественницу по производительности на 40%, а входящий в ее состав графический ускоритель Adreno 509 работает на 10% быстрее, чем Adreno 508. Отметим, что Snapdragon 636 производится с соблюдением проектных норм 14-нм по техпроцессу FinFET, и содержит восемь процессорных ядер Kryo 260, работающих на частоте до 1,8 ГГц. Чип поддерживает „высокие“ дисплеи с соотношением сторон 18:9 и разрешением FullHD+, интерфейсы Bluetooth 5.0 и USB 3.1, а также быструю зарядку Quick Charge 4. В свою очередь, встроенный модем X12 LTE обеспечивает прием данных на скорости до 600 Мбит/с. Объем оперативной памяти Redmi Note 5 может составлять 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ (LPDDR4Х, 1 333 МГц).

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке 3DMark

Вычислительная производительность Snapdragon 636 весьма неплоха, но вот наличие слабого графического ускорителя Adreno 509 не позволяет показать этой платформе впечатляющие результаты. Поэтому на требовательных играх от максимальных настроек (в частности, „танкистам“) придется отказаться.

В зависимости от объема оперативной памяти варьируется размер встроенного хранилища: для 3 ГБ — 32 ГБ, а для 4 ГБ или 6 ГБ — 64 ГБ. Заметим, что тип используемой памяти — eMMC 5.1 — не слишком быстрый (по сравнению, скажем, с UFS 2.1). Размер хранилища можно увеличить установкой в комбинированный слот карты памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ). Напомним, что она занимает место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). При наличии переходника USB-OTG к смартфону легко подключить обычную флешку.

Использование одного радиомодуля диктует работу SIM-карт в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Глобальные версии Redmi Note 5 поддерживают все три „российских“ полосы — FDD-LTE Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Из других беспроводных коммуникаций стоит отметить интерфейсы Bluetooth 5.0, 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц+5 ГГц), а также несколько подзабытый другими производителями ИК-порт. До „полного счастья“ не хватает, пожалуй, только NFC.

Помимо режима координации по сотовым и Wi-Fi сетям (A-GPS), для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: автономность

Смартфоны Redmi обычно радуют повышенной емкостью своих аккумуляторов. Так и Redmi Note 5 не стал исключением.

Емкость его несъемной литий-полимерной батареи, как и у Redmi 5 Plus, составляет 4 000 мА*ч. В комплекте со смартфоном идет 10-ваттный адаптер (выходные нпряжение и ток 5 В и 2 А, соответственно), что позволяет наполнить „под горлышко“ разряженный аккумулятор не ранее, чем через два часа. При этом, использование стороннего адаптера Quick Charge 3.0 существенно сократило время зарядки. Напомним, что для индийского Redmi Note 5 Pro поддержка Quick Charge 2.0 указана в технических характеристиках.

В рекордные 19 106 баллов приложение AnTuTu Tester оценило автономность смартфона. Производитель обещает, что при заполненной на 100% батарее можно до 19 дней находиться в режиме ожидания. Кроме того, накопленного заряда хватит на 23 часа разговоров, или 17 часов видео, или 139 часов музыки, или 7,5 часов игр. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 9,5% (тест в течение 8 часов).

В настройках „Батарея и производительность“ предлагается решить возможные проблемы с энергосбережением, а также позаботиться о сокращении расхода заряда батареи путем контроля активности приложений.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: особенности программного обеспечения

Смартфон Redmi Note 5 работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой скрывает глобальная версия фирменной оболочки MIUI 9.5.6.

Настройки „высокого“ экрана позволяют не только поменять местами виртуальные кнопки „Меню“ (»Последние приложения") и " Назад", но и отказаться от них вообще, освободив место, занимаемое панелью управления. В таком случае, на смену наэкранным пиктограммам приходят жесты. Стоит отметить, что еще не все приложения корректно работают в полноэкранном режиме.

В расширенных настройках предусмотрен подраздел, облегчающий управление смартфоном одной рукой. Для той же цели можно использовать так называемый «сенсорный помощник». Так, тап по этому полупрозрачному колечку открывает меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления, а также снятия скриншота и блокировки смартфона. В соответствующем подразделе кнопки смартфона предлагается использовать для активации дополнительных функций.

В соответствующем разделе настроек предусмотрены опции защиты личных данных и блокировка экрана. Дактилоскопический сканер с емкостным датчиком позволяет регистрировать до пяти папиллярных узоров пальцев. Предлагается также использовать биометрическую защиту с помощью распознавание лица. Хотя это менее надежно, зато в некоторых ситуациях более удобно (мокрые руки, надетые перчатки и т.п.).

У лончера MIUI 9 стоит отметить, например, такие опции, как деление экрана между двумя приложениями, определение временного промежутка для режимов «без звука» и «не беспокоить», а также расширенные функции редактирования изображений прямо в «Галерее».

ИК-порт в тандеме с приложением «Mi Пульт» позволяет превратить смартфон в настоящий пульт дистанционного управления бытовой техникой. Кстати, горизонтальным свайпом по нижней части заблокированного экрана выполняется быстрый переход не только к режиму ИК-пульта, но и «фонарика» (тыловой вспышки). Благодаря инструментам, собранным в одноименной папке, можно, например, сканировать штрих-коды и визитки, а также делать скринкасты.

Для записи видео с экрана смартфона предлагается заранее определиться, в частности, с разрешением, частотой кадров и качеством ролика.

Обзор Xiaomi Redmi Note 5: покупка, выводы

Среди смартфонов среднего класса Xiaomi Redmi Note 5, с учетом своей привлекательной цены, выглядит достаточно убедительно. Ведь по всем параметрам он не устроит разве что самых заядлых геймеров. Впрочем, поклонников у этого бренда и так предостаточно. Среди достоинств нового аппарата в первую очередь следует отметить свежий процессор, яркий «высокий» экран, хорошую автономность, двойную тыловую камеру, фронтальную камеру с продвинутыми опциями, а также ИК-порт.

А вот к числу недостатков можно отнести альтернативную установку nanoSIM или карты памяти microSD, отсутствие интерфейса NFC, а также адаптера быстрой зарядки в комплекте со смартфоном. Несколько удивляет недоступность съемки видео в 4К-разрешении.

На сайте фирменного магазина Xiaomi в России ("Румиком") опубликованы цены за три модификации Redmi Note 5: 3 ГБ/32 ГБ — 15 990 рублей, 4 ГБ/64 ГБ — 16 990 рублей и 6 ГБ/64 ГБ — 17 990 рублей. В это же время Redmi 5 Plus в конфигурациях 3 ГБ/32 ГБ и 4 ГБ/64 ГБ можно было приобрести за 11 490 рублей и 13 990 рублей, соответственно. Отметим, что эта модель заметно уступает Redmi Note 5 по мощности процессора (Snapdragon 625 против Snapdragon 636), а также набору камер — тыловые (12 МП, f/2.2 против 12 МП + 5 МП, f/1.9) и фронтальные (5 МП, f/2.0 против 13 МП, f/2.0). Правда, режим 4К у нее в наличии.

Что же касается конкурентов от других производителей, то стоит, например, обратить внимание на 5,65-дюймовый «стеклянный» Huawei Honor 9 lite (наш обзор здесь), который на тот же момент в конфигурации 3 ГБ/32 ГБ оценили в 14 990 рублей. Эта модель не может похвастаться столь же завидной автономностью, как Redmi Note 5, однако в ее активе оказались дуэты тыловых и фронтальных камер (13 МП + 2 МП), а также интерфейс NFC. Правда, второй частотный диапазон Wi-Fi (5 ГГц), увы, не поддерживается. Нет у смартфона Huawei и ИК-порта.

Итоги обзора смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Плюсы:

Привлекательная цена Свежий процессор «Высокий» яркий экран Хорошая автономность Двойная тыловая камера Фронтальная камера с продвинутыми опциями Наличие ИК-порта

Минусы:

Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD Нет адаптера быстрой зарядки в комплекте Отсутствие интерфейса NFC Не умеет снимать видео в 4К