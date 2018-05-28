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Gigabyte анонсировала видеокарту GeForce GTX 1050 3GB
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Gigabyte анонсировала видеокарту GeForce GTX 1050 3GB 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Модель построена на базе графического процессора Pascal GP107-350, включающего в себя 768 шейдерных блоков, 48 текстурных блоков (TMU), 24 блока рендеринга (ROP) и 96-битную шину памяти.
Карта получила заводской разгон: частота ядра была повышена с рекомендованных 1392/1518 МГц до 1417/1556 МГц в режиме Gaming и 1442/1582 МГц в режиме OC. Система охлаждения WindForce 2X представлена алюминиевым радиатором и кожухом с двумя 80-мм вентиляторами. Видеокарта оснащена 3 ГБ буферной памяти формата GDDR5. Предусмотрены три видеовыхода, которые можно задействовать одновременно: Dual-Link DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.
Источник: Gigabyte
Фото: Gigabyte
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