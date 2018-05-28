OPPO F7 — второй этап открытого тестирования. Общее мнение об операционной системе

Когда смартфон попадает в руки, первым делом обращаешь внимание на внешний вид. Так было и с OPPO F7. Но про внешний вид и эргономику мы уже поговорили. Поэтому переходим ко второму этапу открытого тестирования и теперь поговорим о втором впечатлении, а именно об операционной системе.

В рамках совместного проекта AndroidInsider.ru и бренда OPPO, десять человек из числа наших читателей получили для теста и составили мнение по десяти основным пунктам, которые формируют впечатление от смартфона. Более ранние стадии тестирования можно найти на специальной странице, а сегодня продолжим разговор и затронем удобство операционной системы, так как это именно то, что обращает на себя внимание после первого визуального изучения корпуса.

Первое впечатление от ColorOS 5 ColorOS 5.0 является фирменной оболочкой, построенной на Android 8. Те, кто пользовался этой системой, знают, что это такое, и знают, сколько интересных и смелых решений в ней применено. Это не просто слова, и теперь об этом знают в том числе участники нашего тестирования.

Большая часть участников тестирования отметила, что, несмотря на всю свою нестандартность и отличия от голого Android, система не тормозит, не зависает и не вызывает ощущения недоработанности.

Программная оболочка (ColorOS 5.0) понравилась. Особых отличий от операционной системы смартфонов Samsung, которые мне тоже всегда нравились, не обнаружил. Все работает четко и на удивление без зависаний и подтормаживаний.

С ним согласны и некоторые другие участники тестирования, которые на смогли обнаружить серьезных недоработок и проблем с операционной системой.

Операционная система очень шустрая. Зависаний во время тестирования не было.

Феклюнин Андрей, строительный бизнес

Несмотря на общую удовлетворенность и положительные отзывы по поводу скорости работы, некоторые участники нашли, что предложить для расширения возможностей операционной системы или ее дополнения.

Удобно было бы добавить возможность ограничения по времени режима «без звука» и «не беспокоить», чтобы можно было включать их на определенное время без необходимости задавать расписание. А еще хотелось бы, чтобы в приложении камеры режимы переключались не разовыми свайпами и тапами, а была возможность пролистывать их одним долгим свайпом.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

Для более комфортной работы в течение продолжительного времени инженеры и дизайнеры создали специальный интерфейс с продуманными цветами и плавными линиями, которые не так сильно напрягают глаза.

Возможно, мое мнение предвзято и основано на обещании того, что экран очень щадящий для глаз, но мне показалось, что он действительно выглядит приятнее и спокойнее, чем интерфейс смартфонов, которые у меня были до этого.

Тем не менее некоторые участники тестирования отметили, что есть куда стремиться и что подправить в следующих версиях прошивки.

Хотелось бы, чтобы оформление Центра уведомлений было не таким темным, а значки были более крупными.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

Зато участники тестирования не могли не оценить отсутствия большого количества предустановленных приложений. Ведь не секрет, что многие производители грешат этим и пичкают свои устройства тем, что почти на сто процентов не нужно пользователю.

Понравилось отсутствие кучи предустановленных приложений.

На этом изучение интерфейса не завершено, и мы вернемся к нему уже совсем скоро, когда обсудим специальные фишки системы, такие как лонгтап для приложений, жесты управления и специальные органы управления. Некоторые из них можно считать настоящим эксклюзивом ColorOS 5.0, и для них мало одного выпуска. Поэтому мы и выделили их в отдельное обсуждение.

Пока мы обсудили только общие впечатления от операционной системы, разработчика которой можно считать действительно смелым за решительный подход к внедрению нововведений. Но это все равно еще не все, также на очереди у нас обсуждение производительности на конкретных примерах, новые способы разблокировки и, конечно, детальный разбор камеры, которую производитель называет инновационной. Оставайтесь с нами и следите за нашим совместным проектом на AndroidInsider.ru!