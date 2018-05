День, когда в смартфонах появились Full HD-экраны

28 мая 2008 года был выпущен первый в мире блок питания, поддерживающий сертификат 80 PLUS silver. Отличилась компания Cooler Master, презентовав модель UCP мощностью 900 Вт. Стандарт 80 PLUS Silver гарантирует, что КПД устройства при напряжении 230 В не будет «просаживаться» ниже 85% при 20-процентной нагрузке, ниже 89% при 50-процентной нагрузке и ниже 85% при 100-процентной нагрузке. В свою очередь, это говорит об очень высоком качестве сборки блока питания.

Данный тип устройств среди всех комплектующих, входящих в состав персонального компьютера, можно смело назвать самым консервативным. Практически не меняются форм-факторы. Дельта мощностей из-за одинакового энергопотребления остального железа тоже одинакова. На сегодняшний день честных 900 Вт достаточно, чтобы запитать систему, состоящую из двух-трех топовых видеокарт. Стандартизированы все разъемы. Развитие сертификата 80 PLUS — вот, пожалуй, единственная эволюционная составляющая современных блоков питания. Так, на рынке предостаточно моделей, поддерживающих более эффективный стандарт 80 PLUS Gold, характеризующийся еще более серьезными требованиями к КПД. Лидеры же индустрии представили модели, сертифицированные согласно пакетам 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium. Что касается последнего стандарта, то его ярким представителем является блок питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт. При напряжении 230 В его КПД не «проседает» ниже 90% при 10-процентной нагрузке, ниже 94% при 20-процентной нагрузке, ниже 96% при 50-процетной нагрузке и ниже 91% при 100-процетноей нагрузке. То есть потери электроэнергии минимальны! Правда, стоит такой блок приблизительно 30 000 рублей.

Cooler Master UCP 900 Вт 28 мая 2012 года компания LG объявила о выпуске первого 5-дюмового дисплея с разрешением Full HD (1920x1080). На тот момент корейская компания побила рекорд по плотности пикселей на дюйм — 440 ppi. Например, 4,5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 точек имеет всего 329 ppi. На сегодняшний день смартфон с Full HD дисплеем является стандартом де-факто. И не редко можно увидеть мобильное устройство, поддерживающее разрешение 2560х1440 пикселей (WQHD).

Занятно наблюдать, как индустрия мобильных гаджетов с неимоверной легкостью покоряет одно разрешение за другим. С минимальными задержками по времени. Так что ждем первые решения с поддержкой 4K. В свое время компьютерным мониторам пришлось преодолеть гораздо более долгий путь.

Первый Full HD дисплей от LG 28 мая 2014 года в продажу поступила видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN Z. Это самый быстрый игровой графический адаптер калифорнийской компании на сегодняшний день. За ним идет GeForce GTX TITAN X.

В основе GeForce GTX TITAN Z лежит сразу два графических процессора GK110, применяемых в видеокарте GeForce GTX TITAN BLACK. Общее число CUDA-ядер составляет 5760 единиц. Для каждого GPU выделено по 6 Гбайт видеопамяти. Правда, базовая тактовая частота серьезно занижена — до 705 МГц, которая может автоматически увеличиваться до 876 МГц. Связано это с тем, что системе охлаждения тяжело справляться с двумя столь горячими графическими процессорами. Максимальное потребление энергии устройства составляет нешуточные 375 Вт.

NVIDIA говорит: «GeForce GTX TITAN Z — это настоящий монстр для игр, самая быстрая в мире видеокарта, созданная, чтобы обеспечить мощностью самые экстремальные игровые компьютеры на планете.» Однако, как показала практика, Radeon R9 295X2 — двухчиповый аналог AMD — оказался быстрее. А за стоимость одного «Z-титана» год назад можно было взять два таких «радиона». Сейчас — три Radeon R9 295X2.

Ровно год назад рекомендованная стоимость GeForce GTX TITAN Z составляла 115 000 рублей (3000 долларов США). Сейчас же реальная цена подскочила до отметки 150 000 рублей.

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z