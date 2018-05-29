Что нужно поменять в iOS 12, которую покажут через неделю

Что нужно поменять в iOS 12, которую покажут через неделюУже 4 июня, буквально через неделю, в 20:00 по московскому времени начнется презентация новых программных и аппаратных продуктов Apple — она откроет конференцию разработчиков WWDC 2018. Конечно, мы активно ждем и iPhone SE2, и новые MacBook Pro. Но больше всего нам хочется посмотреть на iOS 12.

Она должна изменить наше отношение к iPhone и iPad в лучшую сторону, пусть даже частично. Для этого в ней должны быть хотя бы некоторые из возможностей, о которых пойдет речь дальше.

Пора переработать домашние экраны наших iPhone

Apple практически не меняла домашний экран iPhone больше 10-ти лет. Нет, какие-то новые возможности за это время на нем действительно появились (цветная подложка, доп. действия 3D Touch), но сегодня этого недостаточно.

Домашний экран выглядит архаично, особенно если сравнивать его с Android. Все фишки последнего на нем не уместятся даже чисто идеологически, но некоторые можно позаимствовать и оттуда.

Интерактивные иконки могли бы заменить виджеты, которые получится разместить на любом из рабочих столов iPhone.

В iOS уже есть такие значки. Это календарь и часы, которые показывают актуальные дату и время. Почему бы не открыть аналогичные возможности для разработчиков с функцией нашего ручного контроля.

Интерактивная информация пришлась бы кстати на значке Погоды. На нем можно показывать текущие климатические условия и температуру. Было бы здорово также увидеть результат последних вычислений на Калькуляторе или аватарку человека в актуальном диалоге в Telegram.

И Apple даже открывала разработчикам частичный доступ к такой возможности. Сейчас они могут менять значок приложения без его обновления, но до полноценного интерактива руки так и не дошли.

Настройка фич 3D Touch. Когда вы с усилием нажимаете на значки на домашнем экране, открываете меню с быстрыми действиями для конкретного приложения. Эта фича мне очень нравится, и в этом я не одинок.

Тем не менее, набор этих возможностей разработчики составляют по своему субъективному мнению, поэтому многие программы предлагают абсолютно ненужные большинству фишки.

Предлагаю исправить это досадное недоразумение и открыть нам с вами доступ к настройке этих пунктов по личному усмотрению. Это можно сделать по аналогии с изменением наполнения Пункта управления, которое появилось в iOS 11.

Свободное размещение значков. Да, когда у iPhone был 3,5-дюймовый экран, до любой стороны которого можно было дотянуться без проблем, в этом не было большого смысла, но во времена 5,8 дюймов все сильно изменилось.

Дотянуться до верхней части вытянутого экрана iPhone X одной рукой очень сложно, поэтому для него свободное размещение значков на домашнем экране особенно актуально.

Вы могли бы просто перенести самое важное вниз, а верх оставить свободным или занять виджетами, которым можно было бы также дать свободу.

FaceTime не помешают косметические доработки

Почему я ставлю FaceTime на одно из первых мест в перечне ожиданий от iOS 12? Все просто, сегодня у нас нет нормального средства для видеозвонков, и именно фирменное приложение Apple могло бы им стать.

Чтобы мы активнее использовали FaceTime, нужно всего несколько новых возможностей, которые все мы ждем уже очень давно.

Групповые вызовы. Общаться по FaceTime группой было бы здорово. В iPhones.ru мы могли бы куда проще обсуждать какие-то рабочие вопросы не в переписке, а в групповом звонке. Иногда так действительно удобнее.

Например, уже 4 июня пройдет презентация, и нам нужно определить, чем каждый автор будет на ней заниматься.

Видео-сообщения. Представьте, как было бы здорово оставлять свои записи на автоответчик родным и друзьям!

Например, просыпаетесь вы утром, а у вас какой-то интересный ролик от супруги (а) на FaceTime лежит с приглашением в соседнюю комнату.

Удаленный рабочий стол. Мне очень часто звонят друзья и родственники и просят объяснить, как настроить какую-то из особенностей iOS. В такие минуты жалею, что у меня здесь нет чего-то вроде Team Viewer.

Но было бы достаточно включить отображение происходящего на экране iPhone или iPad по аналогии с AirPlay. Так можно было бы объяснить кому-то, как и что настроить, а также показать что-то интересное в социальных сетях или даже играх.

iOS 12 на iPhone X должна стать «более лучше»

iOS 11 на обычных iPhone с квадратным экраном очень сильно отличается от iOS 11 на iPhone X, у которого нет кнопки Home, а вместо Touch ID «челка» Face ID, выполняющая аналогичные задачи. И пропасть между версиями системы в случае iOS 12 должна быть больше.

Дело в том, что систему нужно обязательно развивать на основании специфических фишек, которые сразу получат актуальные безрамочные флагманы.

Настройка строки меню. Да, именно это первое, что нужно обязательно сделать. Сейчас в «ушках» по бокам далеко не всегда показывается именно то, что нужно. Часть просто закрывается, и нужно лезть в Пункт управления, чтобы узнать даже % заряда аккумулятора.

Предлагаю сделать отдельную менюшку, в которой можно будет настроить наполнение этих частей экрана.

Всегда активный экран. Мне до сих пор не ясно, почему Apple не своровала эту фишку у Samsung еще на старте продаж iPhone X. Скорее всего, испугалась, что конкурент обвинит ее в плагиате.

Но постоянное отображение времени и другой важной информации даже на неактивном экране реально дорогого стоит, это очень важная особенность.

Face ID в ландшафтном режиме. Это недоразумение, до сих пор не могу понять, почему фронтальный модуль TrueDepth не умеет работать при повернутом смартфоне.

Это обязательно нужно исправить в iOS 12, не думаю, что аппаратно устройство не готово к такому повороту.

Siri уже нужно подтягивать до Google Assistant

Если мне не изменяет память, Siri появилась раньше других умных голосовых ассистентов. Тем не менее, это не помешало конкурентам не только догнать, но и обогнать его во всех возможных направлениях.

Google Assistant и Amazon Alexa лучше Siri, и с этим невозможно спорить. Они круче понимают голоса, здорово справляются с контекстными командами, у них более естественный голос — по крайней мере, в английском варианте.

На Google I/O 2018 показали еще больше новых возможностей Assistant, которые прошли мимо нас только потому, что он сейчас не работает с русским языком. Apple срочно нужно догонять, и iOS 12 для этого самое время.

Центр Уведомлений должен перестать быть свалкой

Я не видел ни одного владельца iPhone, который пользуется Центром уведомлений всерьез. Большинство сюда даже не заходит только потому, что он уже с самого своего появления превратился в настоящую свалку из сообщений.

Чтобы исправить это досадное недоразумение, нужны активные действия, которые для Apple не будут стоить ровным счетом ничего.

Группировка уведомлений. Это первое, что нужно сделать. Есть вариант просто объединить все входящие сообщения по приложениям, так уже будет понятно.

Но лучше пусть каждый сам решает, каким будет порядок отображения и фильтр: по времени, по приложению, по предназначению (напоминания из игр, сообщения из мессенджеров).

Избранные возможности. Apple уже начала добавлять полезные действия, которые можно выполнять со входящими уведомлениями: отвечать на сообщения, бросать письма в архив.

Эту тему не просто можно, но и нужно продолжать развивать. Например, было бы круто пересылать сообщения в мессенджере с помощью Центра уведомлений.

Умную инверсию пора прокачать до темной темы

Мы ждем от Apple темную тему интерфейса уже несколько лет, и ни одна такая статья не обходится без этого пункта. А с выходом iPhone X с AMOLED-экраном этот вопрос становится особенно актуальным.

Дело в том, что на дисплее такого типа черные пиксели неактивные, поэтому они не расходуют заряд аккумулятора. Темная тема помогла бы значительно повысить автономность устройства.

В iOS 11 Apple добавила режим умной инверсии, который вроде как должен был стать заменой для полноценной темной темы, но ничего не получилось. Он работает очень криво, и к iOS 12 его нужно переделать, создав полноценное API для разработчиков.

iPhone не хватает реальной многозадачности

iPhone ругают за отсутствие реальной многозадачности достаточно давно. В фоне в данном случае могут работать только некоторые избранные приложения, что сильно ограничивает возможности взаимодействия с операционной системой. Это плохо.

Например, было бы здорово создать приложение, которое будет менять звуковые режимы iPhone при смене геолокации. Это фантастика не только из-за невозможности работы программ в фоне, но из-за ограничений, которые накладывает сама Apple.

Сегодня говорить о полноценной многозадачности пока рано, но есть пара фишек, которые заслуживают того, чтобы быть в iOS 12.

Активное меню многозадачности. Это мы уже видели в последних сборках Android P. Главный конкурент разрешает копировать текст прямо из этого меню без перехода к конкретным приложениям, эту фичу можно легко позаимствовать.

А еще было бы круто включать и выключать пункты в настройках именно таким образом.

Приложения в режиме Split View. Экраны 18х9 просто созданы для одновременного использования двух приложений, и эта возможность прямо просится на iPhone X и новые смартфоны, которые мы увидим в сентябре.

По-настоящему здорово было бы смотреть YouTube и одновременно переписываться в Telegram, и мы этого активно ждем.

iPad нужно прокачивать по режиму Split View

Раз уж мы заговорили о многооконном режиме, пора прокачивать его и на iPad. Планшеты Apple стремятся называться профессиональными инструментами для активной работы вне офиса, и взаимодействие с несколькими приложениями одновременно здесь очень важно.

Чего сегодня ей не хватает?

Два окна для одного приложения. Да, очень странно, что сегодня нельзя открыть те же Файлы сразу на два окна, чтобы удобно перемещать документы из одного каталога во второй, из второго в третий и так далее.

Без многопользовательского режима на iPad плохо…

…, очень плохо. А все потому, что большинство использует iPad как не сугубо личное, а семейное устройство. Взрослые смотрят на нем новые ролики на YouTube за обедом, а дети проходят игры одна за другой.

Им нужно разделение по пользователям с сохранением настроек и некоторого контента: фотографии, программы, документы внутри приложений. Тогда они не будут мешать друг другу, и жизнь станет лучше.

Нужно прокачивать все фичи безопасности iOS Помню, когда iPhone 5s обзавелся сканером отпечатков пальцев Touch ID в 2013, мы уже говорили о том, что его было бы круто использовать для защиты приложений или отдельных файлов внутри них.

С появлением Face ID в iPhone X в 2017 ничего не изменилось, этой возможности до сих пор нет.

Конечно, Apple разрешает отдельным приложениям защищать себя таким образом, но хотелось бы возможность, встроенную в систему.

А еще круто было бы защищать отдельные документы в тех же Файлах. Например, здесь у вас может быть какой-то важный текст или личные фотографии, которые ни в коем случае не должны попасть на глаза тому, у кого в руках случайно оказался ваш iPhone.

Приложение Файлы нужно подтягивать до Finder

Даже в нашей редакции мнения по поводу приложения Файлы разделились. Одни от него без ума, а другие откровенно ругают за отсутствие многих базовых возможностей.

Я же считаю, что это первый шаг в правильном направлении, и нужно ждать следующий.

Поддержка внешних накопителей. Сейчас на рынке хватает Lightning-флешек, и очень странно, что их нельзя полноценно использовать средствами системы.

Для каждой нужно специальное отдельное приложение, которое очень сильно ограничено по возможностям.

Предлагаю добавить их поддержку прямо в Файлы, это будет максимально верное решение, которое упростит многим из нас жизнь.

Другие базовые возможности. Не стоит забывать и о банальных функциях, которые Файлы пока не умеют.

Например, когда вы сохраняете документ из другого приложения, это предлагает только выбрать путь, но не разрешает сразу определиться с именем.

Профессионалы очень просят мышку для iPad

В последнее время я все чаще пользуюсь iPad Pro в рабочих вопросах, и сегодня у меня к нему только одна претензия — отсутствие поддержки Magic Mouse.

Это звучит странно, но нормальный манипулятор в паре со Smart Keyboard значительно ускорил бы скорость взаимодействия с документами на планшете.

Выбор приложений по умолчанию ждем годы

Изменить браузер, в котором будут открываться все ссылки, использовать сторонний почтовый клиент для быстрого перехода к письмам — чтобы разобраться с этим, нужно добавить возможность изменения приложений по умолчанию, которую мы ждем очень долго.

Все это должно работать ХОРОШО, а не как сейчас…

Ну а в сумме всем нам безумно важно, чтобы iOS 12 изменилась в лучшую сторону в вопросе плавной и стабильной работы. Если это случится, мы простим ей и недостаточное количество инноваций, и отсутствие каких-то важных возможностей.

Близкие к Apple источники говорят, что в новой мобильной ОС разработчики компании как раз отказались от добавления новых фич в угоду увеличению скорости и решению проблем. Сегодня для компании это очень важно, ведь даже Android уже работает лучше.

Тем не менее, мы верим, что без новых фишек нас все-таки не оставят. Обо всех из них мы поговорим уже в ходе презентации 4 июня.