iPhone сможет открывать машины и двери

Технология NFC («ближней бесконтактной связи») появилась в продукции Apple вместе с выходом iPhone 6. К сожалению, компания ограничивает сторонним разработчикам работу с ней, и владельцы смартфонов зачастую используют только платёжную систему Apple Pay. Но, как передаёт The Information, Apple планирует расширить возможности этой технологии.

Компания обновит iPhoneс NFC-чипами, чтобы они могли взаимодействовать с «умными» замками, системами безопасности, машинами и платёжными системами общественного транспорта. Так, например, сотрудники Apple уже могут открывать двери в новом кампусе в Купертино

Скорее всего, нововведение появится вместе с iOS 12, которую должны представить в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018. Она пройдёт с 4 по 8 июня.