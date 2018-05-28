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iPhone сможет открывать машины и двери
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iPhone сможет открывать машины и двери 

News.ru 55 минут назад
Фото: MobileDevice.ru
Технология NFC («ближней бесконтактной связи») появилась в продукции Apple вместе с выходом iPhone 6. К сожалению, компания ограничивает сторонним разработчикам работу с ней, и владельцы смартфонов зачастую используют только платёжную систему Apple Pay. Но, как передаёт The Information, Apple планирует расширить возможности этой технологии.
Компания обновит iPhoneс NFC-чипами, чтобы они могли взаимодействовать с «умными» замками, системами безопасности, машинами и платёжными системами общественного транспорта. Так, например, сотрудники Apple уже могут открывать двери в новом кампусе в Купертино.
Скорее всего, нововведение появится вместе с iOS 12, которую должны представить в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018. Она пройдёт с 4 по 8 июня.
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