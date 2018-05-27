Новости Android #164: OnePlus 6T и возвращение ZTE

https://www.youtube.com/watch?v=j1e8IRsQ-Wk Представляем вашему вниманию 164-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня мы поговорим о OnePlus 6T, возвращении ZTE и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

OnePlus подтвердила, что выпустит преемника OnePlus 6 в этом году

OnePlus продолжит придерживаться принятого графика выпуска смартфонов и представит OnePlus 6T уже через несколько месяцев. Об этом представители компании написали на официальном форуме технической поддержки, отвечая на вопрос потребителя о планах по дальнейшему развитию.

«На данный момент у нас нет планов по изменению стратегии [выпуска фирменных смартфонов]», — заявил представитель компании. Это может значить, что OnePlus уже работает над созданием преемника OnePlus 6, который будет еще более производительным и привлекательным для потребителя.

Если OnePlus не поступится собственным графиком выхода смартфонов, с большой долей вероятности релиз OnePlus 6T состоится во второй половине 2018 года. Новая модель позволит производителю конкурировать с решениями прочих вендоров, традиционно выходящих осенью. К таковым, как правило, относятся смартфоны Apple, Google и LG.

Несмотря на то что до релиза OnePlus 6T остается достаточно времени, можно предположить, что его начинка останется практически без изменений. Аппаратную основу смартфона составит тот же процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ. В качестве основного нововведения ожидается дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей.

Популярный производитель смартфонов вернется на рынок

Китайский производитель смартфонов ZTE, некоторое время назад вынужденный приостановить все бизнес-операции, в скором времени может вернуться на рынок, узнал Bloomberg . По данным издания, возвращению компании в строй поспособствовало руководство КНР , договорившееся с США о смягчении санкций.

Переговоры о дальнейшей судьбе ZTE велись на самом высоком уровне. Одним из участников дискуссии стал министр финансов США Стивен Мнучин . Он принял доводы китайской стороны, согласившись с тем, что США не должны выводить ZTE из бизнеса, но потребовал значительных уступок от самой компании.

В частности, чтобы вернуть право торговать своей продукцией на территории США и сотрудничать с американскими поставщиками, ZTE предстоит изменить состав правления компании и выплатить правительству США многомиллионный штраф. Конкретные условия возвращения китайского вендора на рынок все еще обсуждаются.

ZTE является четвертым по величине поставщиком мобильных устройств в США. Запрет на продажи фирменной продукции и покупку комплектующих у американских производителей мог серьезно пошатнуть позиции самой компании, в долгосрочной перспективе негативно отразившись на экономическом состоянии КНР.

Первый в мире по-настоящему безрамочный смартфон представят 12 июня

Первым коммерческим смартфоном с дисплеем во всю фронтальную панель станет не Lenovo Z5, как предполагалось ранее, а Vivo Apex. Об этом пишет phoneArena со ссылкой на официальных представителей бренда. По их словам, инновационный концептфон, представленный ранее в этом году, полностью завершен и готов к покорению рынка.

Дисплей концепта Vivo Apex, который Vivo привезла на выставку MWC, занимал 98% площади передней панели. По крайней мере на этом настаивали представители компании. Оснований не доверять им практически не было, поскольку из-за размеров дисплея инженерам пришлось отказаться от физического динамика и встроить фронтальную камеру в верхний торец на манер перископа.

Ожидается, что коммерческий образец будет не сильно отличаться от инженерной версии. Смартфон получит 6-дюймовый дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Удивительно, но производитель не последовал общей моде и оставил на корпусе девайса разъем 3,5 мм.

Презентация новинки, согласно подтвержденной информации, состоится 12 июня. Релиз смартфона планируется приурочить к открытию чемпионата мира по футболу, который пройдет в 13 городах России в период с 14 июня по 15 июля включительно. Учитывая, что Vivo является официальным спонсором мундиаля, можно рассчитывать, что в отечественную розницу смартфон попадет раньше всех.

MediaTek представила Helio P22 Сотрудники MediaTek анонсировали новое поколение чипов. Helio P22 предназначен для устройств средней ценовой категории и создан на 12-нанометровом техпроцессе. Это делает его первым представителем сегмента с данной особенностью.

Чип состоит из восьми ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц. P22 поддерживает двойные основные камеры на 13 и 8 мегапикселей, причём обеспечивает запись видео на 30 кадрах в секунду. Сотрудники обещают качественное размытие заднего фона фотографий. Об этом сообщает GSMarena.

Максимальное поддерживаемое разрешение дисплея — 1600 х 720 пикселей, соотношение сторон не будет превышать 20:9. Также есть поддержка двух сим-карт с LTE-подключением на каждой из них. Другие параметры представляют 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и GLONASS.

Компания рассказала о возможностях искусственного интеллекта, который в том числе гарантирует высокую скорость работы камеры, наличие «умных фотоальбомов» и регулирование глубины резкости в камерах.

Helio P22 уже производится. Чип ориентировочно окажется внутри устройств к концу июня.