Из стекла и металла: обзор смартфона BQ Jumbo

Хотя мы не так часто готовим полноценные обзоры смартфонов, некоторые экземпляры все же заслуживают того, чтобы о них рассказали. BQ Jumbo оказался действительно любопытным и при этом недорогим по современным меркам устройством. Взглянем на него поближе.

Что сразу же хочется отметить после знакомства с Jumbo: 2 гигабайта оперативной памяти, довольно неплохой процессор от Mediatek и ряд инженерных и дизайнерских решений, которые делают эксплуатацию смартфона более удобной. Да, смартфон удобный и очень приятный на ощупь. А выглядит — еще лучше.

6 дюймов и HD+ (1440 x 720 пикселей) — прекрасное сочетание, позволяющее пользователю за разумные деньги получить весьма неплохую картинку. Многих и обычный HD на такой диагонали устраивает более чем. Конечно, это не AMOLED, но экран старается выдать пользователю действительно сочные цвета, и ему это удается (на солнце, правда, не всегда).

Здорово, что в BQ не стали выбирать для смартфона какую-то перегруженную оболочку. Ничего лишнего, ничего перегружено-анимированного. MT6739 и 2 гигабайта оперативной памяти справляются даже с тяжелой графикой, за которую, кстати, еще отвечает PowerVR GE8100. 4 ядра Cortex-A53 — это вам не просто так.

Процессор здорово контролирует расход энергии, а также ускоряет обработку данных без ущерба общей производительности. За счет этого и достигается повышение производительности устройства при не самой флагманской начинке. Качество сборки — выше всяких похвал. Нет, правда. Металл, пластик и стекло подогнаны друг к дружке практически идеально, так что скрипов или странных деформаций вы не заметите.

Аккумулятора хватает за глаза. 3900 при двух сим-картах и карточке памяти (слот совмещен) — это смелые два дня работы в режиме средней нагрузки.

Конечно, если постоянно играть в игры, время автономной работы сокращается весьма заметно, но мессенджеры, браузинг и прочие не сильно энергозатратные для процессора задачи спокойно дают пользователю заветные два дня работы.

Память для данных — 16 гигабайт. Можно добавить карточку microSD, так что для музыки, селфи и прочих развлечений места хватит. BQ Jumbo позволяет на пару лет забыть о покупке смартфона, имея в себе все доступные технологии по вменяемой цене.

В наличии LTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 — все, что положено любому современному устройству. Работает стабильно, хотя иногда сотовая сеть и задумывается, но пока ты размышляешь, куда оно делось — оно уже тут как тут.

Основная камера на 13 мегапикселей — привычная для данного сегмента. Есть различные «улучшалки», программная настройка параметров вроде ISO и так далее.

Кстати, при хорошем освещении снимки получаются очень резкими.

Снято на основную камеру BQ Jumbo

Снято на основную камеру BQ Jumbo

«Фронталка» тоже неплохая — с 8 Мп можно даже позволить себе селфи на вечеринке, где недостаточно освещения.

Снято на переднюю камеру BQ Jumbo

BQ Jumbo — еще один интересный смартфон от именитого производителя. За 9000 рублей его можно рассмотреть к покупке не только как второй телефон, но и в качестве основного устройства. Свои недостатки здесь есть, но за Android 7.1 «из коробки» и сканер отпечатков пальцев можно простить многое.