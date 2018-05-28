BQ Slim — яркий и недорогой смартфон

Когда выбираешь недорогой смартфон, не всегда просто определиться с производителем, моделью, техническими характеристиками и прочими тонкостями. Для упрощения процесса некоторые производители выбирают путь расширения модельного ряда, предлагая пользователю модели, что называется «от и до». Так поступает и компания BQ.

Модель можно назвать новинкой, а к ее основным особенностям смело относим небольшую цену, которая в среднем по рынку остановилась у отметки в 8500 рублей.

Продается смартфон в традиционной для бренда коробке с суперобложкой и откидной крышкой, под которой кроме самого смартфона находится только адаптер питания и кабель зарядки. Это тоже не так плохо, если вспомнить цену смартфона. Многие производители ограничиваются и вовсе только кабелем для зарядки, а тут еще и купон на скидку при покупке аксессуаров дадут.

Внешний вид смартфона вызывает ощущение, что производитель сделал упор на то, как смартфон будет смотреться в реальной эксплуатации.

Задняя крышка традиционно для многих смартфонов BQ снимается, но при этом она все равно выглядит как единое целое со смартфоном. Для того чтобы ее снять, надо подцепить ее почти под экраном, так как она покрывает и боковые грани.

Под крышкой кроме аккумулятора на 2800 мАч находятся слот для карты памяти и два слота для SIM-карт. Аккумулятор съемный и при продаже находится отдельно в коробке. Поэтому как минимум один раз разобрать корпус все же придется.

Зато для большей внешней привлекательности на корпусе есть что-то типа полосок антенн, которые обычно встречаются на цельных алюминиевых корпусах. Тут они чисто декоративные, но смотрится это интересно, хотя сама крышка и пластиковая.

Основные кнопки управления находятся справа. Именно основные, так как слева тоже есть кнопка, но она отвечает за спуск затвора, а в обычной жизни ее долгое удержание позволяет сделать скриншот. Интересное решение.

Динамик, микрофон и microUSB снизу. При этом спрятаны они под симметричными решетками, что смотрится очень красиво. Разъем для наушников сверху, а камера создает иллюзию того, что у нее два модуля. На самом деле второе окошко — это вспышка.

Работает смартфон под управлением Android 7.0, а за производительность отвечает процессор MediaTek MT6737H — четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц. О чумовой производительности в играх говорить не приходится, но если вам это не нужно, то особой нехватки производительности вы не испытаете.

Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ, а постоянной — всего 16 ГБ, но для ее увеличения предусмотрены карты памяти с объемом до 64 ГБ.

Автономность при таком железе поднимается на высокий уровень, особенно благодаря встроенному аккумулятору на 3000 мАч. Если не сильно нагружать смартфон, то его даже может хватить на два дня. Но на один точно хватит, даже если использовать его по полной.

Экран имеет диагональ 5,7 дюйма с модным сейчас соотношением сторон 18:9 и HD-разрешением, а именно 1440 на 770 точек. Показатель стандартный для этого ценового сегмента. Зато яркости экрану хватает с запасом. По крайней мере на улице пользоваться им можно без особых трудностей.

Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а сама камера выпирает из корпуса вместе с двухтоновой вспышкой. Выглядит это как двойная камера, но на деле это не так.

О качестве снимков долго рассказывать не приходится, так как оно вполне на уровне своего сегмента и сравнивать с «одноклассниками» неинтересно, а с флагманами — нелогично. Ниже приведены примеры, на которых можно заметить, как при ярком освещении трудностей с изображением нет, а при более слабом начинают проявляться шумы.

Фронтальная камера хорошо отрабатывает разную яркость на снимке, если она в разумных пределах, но ее детализация немного страдает из-за того, что разрешение всего 5 Мп.

На выбор покупателю будут предложены три цвета — черный матовый, черный глянцевый и золотистый. Нам достался глянцевый, и он собирает отпечатки. Нет смысла утверждать обратное, но при этом, когда он чистый, смотрится он реально круто, почти как знаменитый цвет Jet Black.

Подводя итоги, можно сказать, что для своей цены смартфон получился неплохим, если не требовать от него большего и не сравнивать его с более дорогими устройствами.

Это просто смартфон, достойный своего ценового сегмента, но при этом оснащенный камерой, которая неплохо снимает при хорошем освещении.

Еще к плюсам стоит отнести то, что одновременно можно вставить две симки и карту памяти, а также то, что карты памяти поддерживаются до 64 ГБ. Это неплохой показатель для сегмента, где обычно данное значение ограничено величиной в 32 ГБ.

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