Уронив смартфонов на $18 000, эксперты выявили самые крепкие

Команда экспертов сайта Tom's Guide, протестировав 12 смартфонов от ведущих производителей, определила самую надежную модель. Титула крепчайшего удостоился Motorola Moto Z2 Force: аппарат легко пережил падение с высоты 1,2–1,8 метра на деревянную и бетонную поверхность, а также смыв в унитаз.

После испытаний на корпусе устройства не осталось не единой трещины, не пострадало и стекло. В результате по шкале «выживаемости» эта модель получила 8,5 балла из 10. Прочность Moto Z2 Force легко объяснить: аппарат обладает особо укрепленным, 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, а его цельнометаллический корпус выполнен из алюминиевого сплава 7000-й серии. Дисплей от повреждений защищает фирменная технология Moto ShatterShield.

Самым хрупким из протестированных смартфонов оказался iPhone SE (3,9 балла). Самый дешевый «айфон», вышедший в 2016 году, уступил своим новым собратьям iPhone 8 (4,9 балла) и iPhone X (6,2 балла), дисплеи которых покрыты намного более прочными стеклами.

Сильнее всего аналитиков удивил iPhone X, которого поставили на третью строчку. Новинка Apple стала самым надежным из «неукрепленных» смартфонов. Упав с 1,8-метровой высоты, «десятка» получила меньше повреждений, чем большая часть конкурентов.

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