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Люди каких профессий покупают Apple Watch чаще других
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Люди каких профессий покупают Apple Watch чаще других 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Пожалуй, самой многочисленной аудиторией владельцев Apple Watch являются сотрудники сферы предоставления услуг. К такому выводу пришли исследователи Quartz, проанализировав потребительский интерес к смарт-часам. Наручный гаджет помогает им всегда оставаться на связи без необходимости обращаться к своему смартфону.
Этому есть довольно простое объяснение, констатирует Quartz. Люди, которым по долгу службы запрещено отвлекаться на смартфон, могут поддерживать связь с внешним миром при помощи смарт-часов. Благодаря им можно не только получать уведомления о входящих сообщениях, но даже читать и быстро отвечать на них голосом.
Apple Watch — это не столько фитнес-инструмент, сколько устройство, заменяющее смартфон, говорит продавец магазина J. Crew по имени Энди. В то время как руководство требует от своих подчиненных игнорировать телефон в рабочие часы, Apple Watch позволяют несколько скрасить монотонность работы, особенно когда наплыв клиентов не так обилен.
Позицию Энди поддержал продавец магазина Adidas по имени Энжел, заявив, что ему также запрещено обращаться к смартфону на работе, но никаких ограничений на просмотр уведомлений на часах нет. «Благодаря Apple Watch, — говорит он, — я могу оставаться на связи в течение всего дня и не нарушать внутренних правил компании».
А для каких целей используете Apple Watch вы? Делитесь ответами в комментариях и нашем Telegram-чате.
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