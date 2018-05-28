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Apple запатентовала «живой шарнир» для ноутбуков
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Apple запатентовала «живой шарнир» для ноутбуков 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Apple получила права на многосекционный шарнир, который позволит разложить MacBook на столе под нулевым углом, полностью распахнув его крышку. Помимо ноутбуков, механизм с плавным ходом может быть воплощен в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
Схожую конструкцию применила Microsoft в своем первом ноутбуке, вышедшем в 2015 году. Уникальной особенностью Surface Book стала «зазубренная» петля шарнира, позволяющая точно отрегулировать угол наклона дисплея. А в 2016-м дебютировал лэптоп Lenovo Yoga 900S с шарнирной поворотной конструкцией. Петля, состоящая из 813 отдельных компонентов, позволяет развернуть экран на 360°.
Как сообщает Patently Apple со ссылкой на патентную заявку Apple, новая оболочка для «макбука» представляет собой единую конструкцию, изготовленную металла, углеволокна, керамического композита, стекла, пластика и других материалов.
Гибкий, «живой шарнир», скрепляющий нижнюю и верхнюю части, может быть выполнен в виде геометрического узора. Однако отстегивать дисплей от клавиатуры, как у Surface Book, скорее всего, будет нельзя.
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Регистрация Apple авторских прав на «живой шарнир» вовсе не означает, что ноутбук с таким механизмом обязательно поступит в продажу. Компания нередко получает патенты «на всякий случай», поэтому придуманные ею идеи могут быть никогда не реализованы в коммерческих продуктах.
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