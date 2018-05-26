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Можно брать. Дешёвый адаптер, с которым можно зарядить смартфон от батареек
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Можно брать. Дешёвый адаптер, с которым можно зарядить смартфон от батареек 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Дешёвый адаптер, с которым можно зарядить смартфон от батареекНе знаю, как у остальных, но у меня всегда срабатывает этот закон подлости. Когда мне позарез нужно зарядить телефон, powerbank, который болтается в сумке обязательно будет пуст. Либо на последнем издыхании, что даже смартфон не заведёт.
Да, на маршруте дом-машина-работа это некритично. Только в какой-нибудь поездке или на отдыхе пустой powerbank может стать большой проблемой. Есть вариант таскать с собой солнечную панель для зарядки. Но такое решение сильно зависит от погоды, да и найти панель, которая выдаёт нужную мощность и напряжение — та ещё задачка.
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Тот же Aliexpress подсказал ещё один выход — адаптер, который позволяет зарядить смартфон от обычных батареек.
Это кубик со сторонами в 17 мм и с резиновой петлёй. Он разъединяется на две половинки, между которыми и нужно вставить две АА/ААА батарейки. Они будут держаться за счёт магнитов, спрятанных в корпусе адаптера. Заявлено, что зарядник предназначен для работы с двумя пальчиковыми батарейками. Подозреваю, что к нему можно подсоединить схожие батареи с таким же напряжением. Сам адаптер выдаёт 5V/2A на выходе.
Да, конструкция в сборе не очень надёжна, но для зарядки в экстренных ситуациях вполне сойдёт. Ведь батарейки можно найти примерно в любой населённой точке мира. Процентов на 30-40 с одной пары батарей можно смело рассчитывать. Вполне достаточно для срочных дел.
Адаптер оснащён microUSB разъёмом, так что позаботьтесь о соответствующих переходниках.
Купить с Aliexpress: 216 руб.
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