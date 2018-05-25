Тест и обзор телевизора Medion Life X16513: Ultra HD для среднего класса

Итоги теста Medion Life X16513 стал первым UHD телевизором немецкого производителя. Однако ничего сверхъестественного во время тестовых испытаний мы в нем не увидели. 65-дюймовый телевизор показал хорошее изображение и насыщенное звучание, но его оснащение и функциональность Smart-TV оказались очень скудными. Все это значит, что мы можем считать данную модель от Medion лишь недорогим 4К-телевизором начального уровня для всех тех, кто так или иначе будет пользоваться внешним медиаплеером. Преимущества яркая IPS-панель HDR— и DTS-поддержка низкий уровень энергопотребления Недостатки неразвитая система Smart-TV ограниченный выбор приложений Результаты тестирования Medion Life X16513 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 12 из 13 Соотношение цена/качество: 70 Качество изображения (50%): 75.9 Качество звука (5%): 86.1 Оснащение (25%): 57.7 Эргономичность (15%): 41.9 Энергоэффективность (5%): 78.6 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 67% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку 4К и HDR за небольшие деньги Если не говорить о таком исключении, как Samsung UE65MU6179, то попросту не найдется заслуживающих рекомендации 4К-телевизоров с 65-дюймовой диагональю по цене ниже 1000 евро. Компания Medion, выпуская Life X16513, хочет изменить ситуацию и обещает лучшее качество изображения «всего» за 999 евро.

На бумаге характеристики данной модели действительно хороши: 65-дюймовый аппарат предлагает UHD-разрешение (3840х2160 пикселей), динамическую контрастность 52000:1 и поддержку HDR для лучшей цветопередачи и контраста.

В стенах тестовой лаборатории мы измерили достойную максимальную яркость в 460 кд/м2, благодаря которой картинка на Medion остается яркой даже в хорошо освещенных помещениях. Статическая контрастность оказывается (и в этом виновата IPS-панель) сравнительно низкой — 1004:1, зато стабильность углов обзора по сравнению с моделями, оснащенными классическими VA-панелями, заметно лучше. Благодаря поддержке HDR, цвета и контрасты у соответствующего контента выглядят насыщенными и естественными.

В целом качество изображения получается хорошим, независимо от того, что служит источником: внешние устройства, например Blu-ray плееры, или встроенный тройной тюнер (DVB-T2/C/S2). Тот факт, что этот телевизор получил лишь хорошую оценку, объясняется наличием в рейтинге значительно более дорогих и «навороченных» конкурентов.

Качество звучания двух динамиков мощностью 12 Вт приятное и достаточное для домашней гостиной. Но тем, кто придает особенное значение глубоким басам и детализированным высоким частотам, мы советуем воспользоваться отдельной звуковой системой. В общем и целом результаты в зачетных дисциплинах «Качество изображения» и «Качество звука» поводов для придирок к Medion Life X16513 не оставляют. Обещанное наслаждение домашним кинотеатром ощутить действительно можно.

Слабое место — оснащение Совсем иначе результаты проверки выглядят в тестовой категории «Оснащение», где очень заметной становится обратная сторона низкой стоимости. В то время, как более дорогие конкуренты заманивают покупателей такими топовыми опциями, как Ambiligh, интеллектуальное голосовое управление и даже большой выбор игр, в Medion Life X16513 можно найти не так много.

Телевизор располагает тремя HDMI-портами, VGA-входом, а также двумя USB-интерфейсами. Последние могут служить как для воспроизведения контента с внешних источников, так и для записи актуальных телепрограмм на подключенные жесткие диски. При выборе фильмов для просмотра следует учитывать еще и тот факт, что поддержка DivX отсутствует.

Модель может подключаться к интернету через LAN или WLAN-модуль. Однако слишком большого пространства для развлечений из-за ограниченности Smart OS у вас не будет. Например, здесь отсутствуют приложения Amazon Instant Video и Maxdome, а возможности для расширения, если сравнивать с Android TV и ей подобными системама, очень ограниченные. Тем не менее, тут все-таки можно пользоваться YouTube и Netflix . Если этих возможностей будет недостаточно, на помощь придет медиапроигрыватель.

При отсутствии голосового управления и второго пульта дистанционного управления с клавиатурой, контроль над Medion Life X16513 становится сравнительно сложным. Тем не менее, у телевизора есть приложение для смартфона, которое помогает в его настройке.

Удивительно энергоэффективный

Знаком «плюс» нам хотелось бы отметить низкий уровень энергопотребления. В обычном режиме работы, несмотря на не самую энергоэффективную IPS-панель, телевизор потребляет всего 100 Вт, причем этот показатель можно сделать еще ниже, активировав Eco-режим. В состоянии ожидания (Standby) расходуется 0,5 Вт. Это соответствует требованиям метки энергоэффективности «А+».

Альтернатива: Samsung UE65MU6179

Еще более доступным по цене и несколько лучше оснащенным является Samsung UE65MU6179. UHD-телевизор с 65-дюймовой диагональю располагает всеми функциональными возможностями протестированной нами модели от Medion. Он поддерживает USB-запись, имеет DivX-кодек и предлагает значительно более развитую операционную систему. Качество изображения и звука находятся примерно на том же уровне, что и у Medion Life, и только максимальная яркость получается чуть ниже — маленький недостаток, ужиться с которым поможет ценник устройства: около 70 000 рублей. Какая диагональ телевизора самая оптимальная для вас? От 56 дюймов От 43 до 55 дюймов От 32 до 42 дюймов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Технотренды 2018: телевизоры, компьютеры и смартфоны

Качественный, большой, дорогой: обзор OLED-телевизора Panasonic TX-55EZW954 Фото: компании-производители Характеристики и результаты тестирования Medion Life X16513 Соотношение цена/качество 70 Тип экрана и подсветки IPS-LCD (Edge-LED) Локальное затемнение — Диагональ экрана 65 дюймов Разрешение UHD (3.840 x 2.160 пикселей) Качество изображения: HD ТВ хорошо Качество изображения: Blu-ray хорошо Максимальная яркость 460 кд/м² Максимальный контраст 1.004:1 Шахматная контрастность 199:1 HDMI 2.0 да 3D: технология — 3D: очки в комплекте — Угол обзора по горизонтали (1/2 макс. контрастности) 69° Угол обзора по вертикали (1/2 макс. контрастности) 69° Потребляемая мощность при работе 100 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5 Вт Класс энергопотребления A+ Режим энергосбережения да Подставка: поворотный шарнир — Цифровой кабельный ТВ-тюнер 1 тюнер Цифровой спутниковый ТВ-тюнер 1 тюнер Разъемы: HDMI 3 разъема Разъемы: Scart — Разъемы: композитный (FBAS) — LAN 1 разъем WLAN да Smart-TV: Facebook Smart-TV: Amazon Instant Video — Smart-TV: Netflix да Smart-TV: Maxdome — Smart-TV: Youtube да Smart-TV: Erweiterbar да Smart TV: Установка дополнительного ПО да Smart TV: Браузер да Сервисы HBBTV да USB 2 разъема USB: запись ТВ-эфира да Сеть: поддержка DLNA да DivX — H264 да HEVC да DTS да AC3 да MP3 — Выход на наушники 1 разъем Цифровой аудиовыход 1 разъем Динамики 2 x 12 Вт (Sinus), без сабвуфера Габариты (с подставкой) 146 x 90 x 35 см Ширина (без подставки) 74 мм Вес нет данных Дата теста 2018-05-22 Стоимость дюйма экрана 15,38 евро за дюйм Результаты тестирования Medion Life X16513