На белорусской таможне задержали 2000 нелегальных айфонов

На белорусской таможне задержали 2000 нелегальных айфоновПродажа техники Apple — это выгодный бизнес. Особенно, когда популярные смартфоны покупаются где-нибудь в за границей.

Вот и попались одни такие торговцы, пытавшиеся перевезти топовые айфоны через белорусскую таможню под видом почтовых отправлений. Перевозка производилась на грузовиках Citroen Jumper.

В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств перемещались дорогостоящие ноутбуки и телефонов известных брендов: 20 ноутбуков торговой марки Apple MakBook Air, 1807 единиц телефонов и гарнитур к ним марок Apple iPhone, Xiaomi и другое.

Отмечается, что преобладала, в основном, техника Apple.

Новость обновляется…