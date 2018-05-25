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На белорусской таможне задержали 2000 нелегальных айфонов
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На белорусской таможне задержали 2000 нелегальных айфонов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
На белорусской таможне задержали 2000 нелегальных айфоновПродажа техники Apple — это выгодный бизнес. Особенно, когда популярные смартфоны покупаются где-нибудь в за границей.
Вот и попались одни такие торговцы, пытавшиеся перевезти топовые айфоны через белорусскую таможню под видом почтовых отправлений. Перевозка производилась на грузовиках Citroen Jumper.
В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств перемещались дорогостоящие ноутбуки и телефонов известных брендов: 20 ноутбуков торговой марки Apple MakBook Air, 1807 единиц телефонов и гарнитур к ним марок Apple iPhone, Xiaomi и другое.
Отмечается, что преобладала, в основном, техника Apple.
Новость обновляется…
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