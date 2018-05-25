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Sony: Будущее PlayStation Vue «неопределённое»
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Sony: Будущее PlayStation Vue «неопределённое» 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
На этой неделе в Токио компания Sony провела встречи по инвестиционным отношениям и корпоративной стратегии. Одним из наиболее интересных событий стало объявление о намерении компании сохранить PlayStation Vue, несмотря на призывы аналитиков закрыть продукт. Ряд аналитиков акцентировали внимание на том факте, что Sony за три года так и не набрала миллион подписчиков.
Так почему же Sony все-таки сохраняет PlayStation Vue? Похоже Sony видит в продукте не только площадку для продажи ТВ-сервисов, но и возможность конкурировать с Google, Amazon и Facebook. В ходе встречи, CEO Sony Кеничиро Йошида сказал: «Мега игроки рынка данных (такие как Google, Amazon и Facebook) настолько всесильны, что способны делать любые вещи». Он добавил, что выживание Sony зависит от того «до какой степени мы сможем взять под контроль данные и ИИ».
С помощью PlayStation Vue, Sony получает детальный взгляд на то, что смотрят пользователи. Эти данные легко могут помочь Sony Pictures производить именно те фильмы и ТВ-шоу, а игровое направление Sony — разрабатывать те игры, в которые люди хотят играть.
И хоть PlayStation Vue возможно продукт не таких размеров и уровня доходности, каким его хотят видеть аналитики, Sony преследует совсем другие цели. Если Sony по-прежнему будет видеть ценность в тех данных, которые она получает благодаря PlayStation Vue, Sony продолжит предлагать его несмотря на то, что это не соответствует ожиданиям аналитиков.
Хотя при этом Sony явно заявили в своей презентации, что «будущий рынок и бизнес-модель (для PlayStation Vue) остаётся неопределенной».
ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS
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